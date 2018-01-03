婦人口吐白沫昏迷 確診罹抗NMDA受體腦炎

邱駿清說，婦人回家後脾氣突然變得很暴躁，有時還語無倫次，11月6日再度發病，且陷入昏迷，張姓婦人被送進加護病房，後來再轉送到彰基醫院，他們透過血清、腦脊液以及電腦斷層，確診為抗NMDA受體腦炎。

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）張姓婦人工作到一半突然臉部抽搐、口吐白沫，出院後，婦人脾氣變暴躁，後來又再發病陷入昏迷，醫師診斷為罕見的抗NMDA受體腦炎，免疫系統出現抗體攻擊自身受體，導致發病。

邱駿清表示，他們使用藥物經過將近一年的治療，張姓婦人的狀況逐漸好轉，從意識不清到恢復意識，去年6月開始慢慢對外界有反應，8月轉到普通病房，9月中旬出院。

邱駿清說，抗NMDA受體腦炎是一種自體免疫性的疾病，也就是免疫系統的B細胞出現NMDA受體的抗體，攻擊自身受體構造，導致出現類似精神分裂症狀、意識障礙、癲癇發作等症狀。

邱駿清表示，抗NMDA受體腦炎發病初期會出現急性精神症狀，意識混亂、幻覺妄想，之後會出現手足抽動、自律神經失調等，隨著病程進展會越來越嚴重，必須插管治療，會轉送到神經科或重症加護科別，而這種疾病雖然罕見，不過能夠早期診斷、早期治療，減少發病期間的神經損傷。1070103