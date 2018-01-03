NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈許平和鳥類攝影展於稅務局藝文走廊「群交趴」攝影師遭爆硬上女網友理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

婦人口吐白沫昏迷 確診罹抗NMDA受體腦炎

中央社2018/01/03 20:42
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）張姓婦人工作到一半突然臉部抽搐、口吐白沫，出院後，婦人脾氣變暴躁，後來又再發病陷入昏迷，醫師診斷為罕見的抗NMDA受體腦炎，免疫系統出現抗體攻擊自身受體，導致發病。

彰化基督教醫院中風暨神經加護病房主任邱駿清表示，張姓婦人家住雲林縣，和友人在廟口販賣小吃，105年11月3日，工作到一半突然臉部抽搐、口吐白沫，疑似癲癇發作，送急診後，醫師開癲癇藥，觀察後無大礙就回家。

邱駿清說，婦人回家後脾氣突然變得很暴躁，有時還語無倫次，11月6日再度發病，且陷入昏迷，張姓婦人被送進加護病房，後來再轉送到彰基醫院，他們透過血清、腦脊液以及電腦斷層，確診為抗NMDA受體腦炎。

邱駿清表示，他們使用藥物經過將近一年的治療，張姓婦人的狀況逐漸好轉，從意識不清到恢復意識，去年6月開始慢慢對外界有反應，8月轉到普通病房，9月中旬出院。

邱駿清說，抗NMDA受體腦炎是一種自體免疫性的疾病，也就是免疫系統的B細胞出現NMDA受體的抗體，攻擊自身受體構造，導致出現類似精神分裂症狀、意識障礙、癲癇發作等症狀。

邱駿清表示，抗NMDA受體腦炎發病初期會出現急性精神症狀，意識混亂、幻覺妄想，之後會出現手足抽動、自律神經失調等，隨著病程進展會越來越嚴重，必須插管治療，會轉送到神經科或重症加護科別，而這種疾病雖然罕見，不過能夠早期診斷、早期治療，減少發病期間的神經損傷。1070103

伊朗總統羅哈尼：盼抗議風潮...第107003期今彩539開獎

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan