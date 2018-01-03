爆米花聯盟／球隊投手難以長期抗戰　航空城戰績墊底

為了之後的亞運會培訓，爆米花聯盟在去年底恢復舉辦，而也讓許多業餘球隊看到了自身的問題和需要改進的地方。而在今年比賽墊底的桃園航空城教練蔡榮宗就認為，球隊的投手還沒有準備好面對長期的聯賽。

在爆米花聯盟3日的比賽，由桃園航空城對戰台中運動家，雙方一直纏鬥到第9局，航空城才驚險的以5:3獲勝，他們也獲得了本次聯賽的第8勝，但也吞下了24場敗仗。

「投手出了很大的問題，現在的棒球越後面的投手越重要。」蔡榮宗在受訪時指出，球隊的牛棚出了很大的問題，一些剛進來的選手表現沒有這麼理想、素質也參差不齊，而投手的失常也會影響打者的心情，造成一種惡性循環。