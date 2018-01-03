爆米花聯盟／球隊投手難以長期抗戰　航空城戰績墊底

為了之後的亞運會培訓，爆米花聯盟在去年底恢復舉辦，而也讓許多業餘球隊看到了自身的問題和需要改進的地方。而在今年比賽墊底的桃園航空城教練蔡榮宗就認為，球隊的投手還沒有準備好面對長期的聯賽。
在爆米花聯盟3日的比賽，由桃園航空城對戰台中運動家，雙方一直纏鬥到第9局，航空城才驚險的以5:3獲勝，他們也獲得了本次聯賽的第8勝，但也吞下了24場敗仗。
「投手出了很大的問題，現在的棒球越後面的投手越重要。」蔡榮宗在受訪時指出，球隊的牛棚出了很大的問題，一些剛進來的選手表現沒有這麼理想、素質也參差不齊，而投手的失常也會影響打者的心情，造成一種惡性循環。
去年冬季聯賽奪冠，今年航空城其實是前來衛冕的，但他們卻沒能展現出該有的戰力，對此蔡榮宗認為除了對新選手不夠了解外，長期賽程的密集轟炸，也是關鍵。
他受訪時指出，「像我們一開始11天打了9場，選手沒有經過這樣的比賽，台北市跟我們很像，他們投手之後也是感覺有些疲累。」也斷言，如果沒有借將，台灣業餘隊沒辦法打這樣的比賽。
而至於對本次球隊的表現，蔡榮宗也是不太滿意，認為球隊雖然身材上不起眼，但靠著打擊夠「黏」以及速度，依舊展現出很好的競爭力。而在這一次聯賽為什麼卻沒能打出這樣的球風，值得教練團來深思。
「今天有一點找回自己了。」在本日的比賽，航空城雖然一開始就挨轟、處於落後，但靠著兩次滿壘都能有效取分，最終以2分差戰勝對手，也讓教練團看到球隊熟悉的打法，或許這就是他們這一次比賽最大的收穫。