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中央社

貫徹強軍思想 習近平出席開訓動員大會

中央社2018/01/03 21:01
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者林克倫北京3日電）中共中央軍委今天首次舉行全軍2018年開訓動員大會，總書記習近平出席致訓詞稱，要加強針對性對抗性訓練，提高軍事訓練實戰化水準，牢牢掌握「能打仗、打勝仗的過硬本領」。

這場開訓動員大會是首次舉辦。解放軍報報導稱，這是中央軍委首次統一組織全軍開訓動員，是「人民軍隊加強新時代練兵備戰的一次嶄新亮相」。

主會場選在中部戰區陸軍位於河北保定的一處團訓練靶場，現場有7000多名全副武裝官兵、近300輛各式車輛裝備列陣。另在陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、武警部隊，設4000多個野戰分會場。

習近平在致訓詞時表示，舉辦開訓動員大會的目的是貫徹中共第19次全國代表大會精神，與「新時代」中共強軍思想，全面加強實戰化軍事訓練，全面提高打贏能力。

習近平指出，全軍各級要強化練兵備戰鮮明導向，堅定不移把軍事訓練擺在戰略位置、作為中心工作。要堅持領導帶頭、以上率下，堅持實戰實訓、聯戰聯訓，堅持按綱施訓、從嚴治訓。

他表示，要端正訓練作風、創新訓練方法、完善訓練保障、嚴格訓練監察，開展群眾性練兵比武活動，加強針對性對抗性訓練，提高軍事訓練實戰化水準，牢牢掌握能打仗、打勝仗的過硬本領。

習近平要求說，全軍指戰員要堅決貫徹中共中央和中央軍委決策指示，發揚一不怕苦、二不怕死的戰鬥精神，刻苦訓練、科學訓練，勇於戰勝困難，勇於超越對手，鍛造召之即來、來之能戰、戰之必勝的精兵勁旅，堅決完成中共和人民賦予的新時代使命任務。

報導稱，在致訓詞結束後，2018年全軍軍事訓練正式拉開序幕，各部隊按計劃展開訓練。主會場官兵立即登上戰車、進入戰鬥位置。習近平除現場校閱主會場官兵向駐訓地域機動集結情況外，也透過司令台的電視畫面，即時掌握位於中國大陸各地的訓練情況。1070103

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