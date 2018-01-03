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一週上漲逾120% 瑞波幣價格觸及歷史新高

鉅亨網2018/01/03 21:16
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全球市值第 2 大加密貨幣瑞波幣 (Ripple)，週三(3 日) 價格攀上 2.51 美元，觸及歷史新高。

交易平台 CryptoCompare 數據顯示，瑞波幣價格在週三攀上 2.51 美元，超越 2017 年 12 越 30 日的前次高點 (2.44 美元)。

瑞波幣 1 週的漲幅，約 124%；年漲幅更高達 39,600%。

瑞波幣是位於美國舊金山的「OpenCoin」公司 (於 2015 年更名為 Ripple)，為進行全球金融交易，所發行的加密貨幣。

瑞波幣和比特幣的最大差異在於，其數量無法藉由用戶「挖礦」製造，而是由Ripple」公司控制；「Ripple」一開始共創造出 1,000 億枚瑞波幣，目前流通在外的約 380 億枚。

Ripple」公司發行的加密貨幣，被稱為 Ripple Credits，亦稱作 XRP。

與其他加密貨幣不同，瑞波幣可與傳統銀行串聯，包括瑞士銀行 (UBS)、美國銀行 (BOA)，以及西班牙桑坦德銀行 (Santander)，都在使用 Ripple 平台；交易過程中，XRP 所扮演的角色，就像是法定貨幣之間的橋樑。

「Ripple」公司表示，XRP 的交易，可在 4 秒內完成，比任何加密貨幣都快。

對投資人來說，除了比特幣，他們也希望投資其他的加密貨幣。

根據 Coinmarketcap.com 網站統計，週二 (2 日)，比特幣市值為 2,318 億美元，僅占加密貨幣總值的 36.1%，市值占比為有史以來最低。

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