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2018年 黑石集團對股市與油價的大膽預測

鉅亨網2018/01/03 21:16
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黑石集團副董事長拜倫 (Byron Wien) 再度推出了他的年度預測，每項均可能衝擊市場，讓投資人大感意外。這是他於 1986 年擔任摩根士丹利首席分析師時，開始的傳統。

拜倫評估這些可能的意外，他認為一般投資人或許預期僅有三分之一發生的機會，但身為分析師的他則認為成真的機率逾 50%。

首先，拜倫 2017 年的預測結果如何？他預期 S&P 500 將上漲至 2500 點，結果不但突破了該水準，更逼近了 2700 點。在錯誤的預測中，他預期 10 年期債券殖利率將接近 4%，結果高點僅接近 2.6%。

今年，拜倫擔憂民粹主義，盲從政治與政治失序，恐將於全球蔓延，他預測工黨領袖 Jeremy Corbyn 將成為下一任英國首相，西班牙加泰隆尼亞動亂將持續。好的方面，他說，動亂將促使歐洲大陸更為團結，經濟上更加合作，成長也將因而加速。

至於 S&P 500，拜倫預期投機將達到極致，導致 10% 的回檔。升息將引發該指數下跌至 2300 點，但年底可望突破 3000 點，利多包括獲利持續擴大，經濟成長率邁向 4%。

他還預期西德州原油將突破每桶 80 美元，支撑來自全球經濟持續成長及新興市場的意外需求。生產量的利多包括，頁岩油生產將讓人失望，庫存減少，OPEC 減產遵守紀律，俄羅斯，奈及利亞，委內瑞拉，伊拉克與伊朗產量僅溫和上升。

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