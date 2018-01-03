2018年 黑石集團對股市與油價的大膽預測

黑石集團副董事長拜倫 (Byron Wien) 再度推出了他的年度預測，每項均可能衝擊市場，讓投資人大感意外。這是他於 1986 年擔任摩根士丹利首席分析師時，開始的傳統。

拜倫評估這些可能的意外，他認為一般投資人或許預期僅有三分之一發生的機會，但身為分析師的他則認為成真的機率逾 50%。

首先，拜倫 2017 年的預測結果如何？他預期 S&P 500 將上漲至 2500 點，結果不但突破了該水準，更逼近了 2700 點。在錯誤的預測中，他預期 10 年期債券殖利率將接近 4%，結果高點僅接近 2.6%。