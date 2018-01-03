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中央社

曾上央視認罪 翟岩民內心煎熬悔恨

中央社2018/01/03 21:21
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北3日電）因「709大抓捕」被判刑的中國大陸維權人士翟岩民今天在推特上表示，自己在中國中央電視台認罪的行為「可以理解但不可原諒」，要向公眾說「對不起」。

翟岩民今天連發兩篇推文，表示自己因為軟弱而上央視認罪，「說了那麼多不該說的」，出獄後始終受到心靈的煎熬，對此感到萬分悔恨。

他說自己在央視上的所作所為「人人可罵之」，但強調自己沒有出賣任何人，並表示要對公眾說一聲「對不起」，「我上央視的行為可以理解但不可原諒！願上帝寬恕我這個罪孽深重之人！」

網友則紛紛留言安慰，表示「沒有失去自由的人沒有資格說三道四」。

不過，這兩篇推文隨後被刪除，原因不明。

中國大陸官方2015年7月大規模抓捕維權律師和維權人士，是為「709大抓捕」。一年後，被抓捕的北京鋒銳律師事務所主任周世鋒、異議人士胡石根、翟岩民、勾洪國4人以涉嫌顛覆國家政權罪被提起公訴。

其中，翟岩民的刑罰較輕，被判處有期徒刑3年，緩刑4年，剝奪政治權利4年。只要他在4年中不違法，就不必入監服刑。

中共總書記習近平掌權以來，電視認罪曾多次被應用在被告身上。經常批評政府的網路名人薛蠻子2013年被以「嫖娼罪」抓捕並上央視認罪，引發外界關注。維權律師浦志強當時說，不該用這種「遊街示眾」的方式處理。

知名獨立記者高瑜2014年也曾被迫電視認罪。

紐約時報曾經引述國際特赦組織研究員表示，電視悔罪的做法沒有遵循任何正當程序。報導並引述香港大學中國傳媒研究計劃編輯班志遠（David Bandurski）表示，當今的懺悔風潮「是統治與服從的問題，習近平是中國的懺悔主管。你們要聽憑他擺布」。1070103

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