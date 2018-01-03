曾上央視認罪 翟岩民內心煎熬悔恨

（中央社台北3日電）因「709大抓捕」被判刑的中國大陸維權人士翟岩民今天在推特上表示，自己在中國中央電視台認罪的行為「可以理解但不可原諒」，要向公眾說「對不起」。

翟岩民今天連發兩篇推文，表示自己因為軟弱而上央視認罪，「說了那麼多不該說的」，出獄後始終受到心靈的煎熬，對此感到萬分悔恨。

他說自己在央視上的所作所為「人人可罵之」，但強調自己沒有出賣任何人，並表示要對公眾說一聲「對不起」，「我上央視的行為可以理解但不可原諒！願上帝寬恕我這個罪孽深重之人！」

網友則紛紛留言安慰，表示「沒有失去自由的人沒有資格說三道四」。