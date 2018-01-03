英國哈利王子婚禮 料可創200億商機

英國國家統計局（Office for NationalStatistics）數據顯示，哈利兄長威廉王子及妻子凱特2011年4月的婚禮，促成當月訪英旅客人數大增，與前一年同期相比多了35萬人。英國品牌價值諮詢公司Brand Finance則預測，5月也將出現類似成長。

路透社報導，哈利為英國女王伊麗莎白二世的孫子，名列英國王位第5順位繼承人。他與馬克爾明年5月19日將在英國近千年來的王室宅邸溫莎城堡（WindsorCastle）完婚。

（中央社倫敦3日綜合外電報導）英國顧問公司估計，英國哈利王子和美國女星梅根馬克爾的婚禮將帶動訪英旅遊人潮，並刺激國內慶祝活動，將可為英國經濟多添5億英鎊（約新台幣199億2000萬元）效益。

Brand Finance估計，王室婚禮約將創造5億英鎊收益。

Brand Finance執行長黑格（David Haigh）向路透社表示：「我們認為觀光、旅遊和飯店業將帶來2億英鎊。」

他說，派對等相關慶祝活動將帶來約1.5億英鎊，而T恤和帽子等紀念品銷售則將帶來5000萬英鎊。

他也說，王室婚禮等同免費幫英國對全世界打廣告，本身價值約1億英鎊。

溫莎當地商家看準這對愛侶引發的全球關注，已摩拳擦掌準備海削一筆。33歲的哈利王子是英國王室最受歡迎的成員之一，而36歲的馬克爾（Meghan Markle）則以演出美國電視法律劇「無照律師」（Suits）聞名，為喜事增添好萊塢光環。（譯者：中央社陳乃瑜）1070103