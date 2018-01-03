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中央社

王滬寧首次亮相中共全國宣傳部長會議

中央社2018/01/03 21:30
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者林克倫北京3日電）中共全國宣傳部長會議今天在北京召開，中共政治局常委王滬寧指出，做好今年宣傳思想文化工作，重中之重是落實用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦的戰略任務。

王滬寧歷任中共三屆最高領導人幕僚，被認為是江澤民「三個代表」理論，胡錦濤的「科學發展觀」、習近平「新時代中國特色社會主義思想」的思想理論策劃者。

今天王滬寧首次出席全國宣傳部長會議，確定主管黨內意識形態宣傳工作，他的前任是前政治局常委劉雲山。

新華社報導，中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧出席會議表示，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，緊緊圍繞學習宣傳貫徹中共第19次全國代表大會精神這條主線，扎實做好宣傳思想文化工作。

他指出，要按照學懂、弄通、做實的要求，推動習近平新時代中國特色社會主義思想深入人心，引導幹部群眾增強維護習近平總書記核心地位、維護黨中央權威和集中統一領導的自覺性堅定性。

王滬寧表示，要牢牢把握正確政治方向、輿論導向、價值取向，堅持立破並舉，突出工作重點，建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態。

他強調說，要加強黨對宣傳思想文化工作的全面領導，堅持以黨的政治建設為統領，落實好意識形態工作責任制，加強幹部和人才隊伍建設。1070103

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