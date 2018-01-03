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中央社

研調：電視面板供過於求風險在2019年

中央社2018/01/03 21:36
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北3日電）集邦科技旗下研調機構WitsView表示，2018年電視面板跌價，勢必帶動電視促銷，因此電視面板需求將會比2017年熱絡，整體供需趨於平衡，供過於求風險將落在2019年。

WitsView發布新聞稿分析，2017年電視面板價格已修正20%至40%，2018年上半年跌勢可望收斂，但第1季仍維持緩跌。

WitsView說，高世代新面板產線良率及產能待提升，2018年電視面板供需趨於平衡，液晶面板市場在2018年將迎來多條高世代新產線，除京東方全球第一條10.5代線，還有咸陽彩虹光電8.6代線，以及中電熊貓成都8.6+代線新產線陸續投產。

WitsView資深研究經理王靖怡指出，上述3條新建產線初期僅會小幅投片，也需要時間提升良率及產能，對於2018年的面板投入面積貢獻僅占3%，對2019年的貢獻度則會提高至6%至8%。

王靖怡評估，已於2017年12月20日投產的京東方合肥10.5代線，預計2018年3月開始量產，第一個產品將鎖定65吋超高解析度（UHD）60Hz電視面板，第2個則是75吋UHD 60Hz電視面板，皆為大尺寸電視面板，這將導致65吋以上大尺寸電視面板戰爭進入白熱化階段。

她以65吋為例，目前在6代線生產每片玻璃單切數是兩切；在8.5代線生產每片玻璃混切或單切數都是3切，而在10.5代生產單切數則是8切，65吋供給量將快速提升。

WitsView預估，2018年京東方此產線計畫生產200萬片以上的65吋面板，但是否能達到目標仍需視良率提升而定，預計在2018年對整體供給狀況影響較小。然而2019年出貨量預計將提升至300萬到400萬片，將對市場造成實質衝擊。2020年京東方更可望超越韓廠，成為65吋面板出貨冠軍，市占率達37%。

相較之下，WitsView認為，台廠則因沒有新增產能，65吋面板市占率在2020年將下跌至18%。1070103

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