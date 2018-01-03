外媒：中國手遊市場爆發成長將成過去式

（中央社記者翟思嘉上海3日電）中國大陸手機遊戲近年經過快速成長，已成為全球最賺錢的市場之一，但過去年增50%以上的榮景似乎過去，今年的成長率預計僅略高於全球均值。
華爾街日報報導，研究公司Newzoo調查，2017年中國手遊業收入近180億美元，是兩年前的兩倍多。如今中國是全球最大的手遊市場，收入占全球總收入約1/3。手遊業興旺推動占市場半壁江山的中國最大遊戲公司騰訊成為全球市值最高企業之一，排名緊追臉書（Facebook）。
不過中國手遊業的前景不是一片光明。報導說，中國玩家在手遊上的花費相對其他國家玩家來說已經太高。Newzoo表示，中國每個付費用戶月均遊戲支出為26.5美元，比美國玩家高9%。考慮到中國的人均收入水平，上述數字相當高。
其次，中國人口迅速老化可能會減緩手遊市場成長。據歐睿國際（Euromonitor International）數據，2020年15至44歲核心年齡段玩家的數量，將較2016年減少3400萬。
報導表示，中國人口老化趨勢實際上已存在多年，但過去幾年智慧型手機的爆發式成長及隨之而來的手遊熱掩蓋了人口老化問題。目前中國幾乎人手一支智慧型手機，其中約1/3都是手遊玩家。
雖然目前看來，中國手遊市場會繼續成長，擴張速度也很可能超過其他國家，但Newzoo認為，像過去幾年那樣年增50%以上的爆發式成長階段似乎過去，今年的成長率預計略高於全球均值。
報導說，對像騰訊這樣的大型社群網路公司，由於擁有微信等分銷力量，並不用擔心遊戲市場成長放緩的趨勢，但像網易等其他遊戲公司而言，手遊的榮景可能已經到了頂點。1070103