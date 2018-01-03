外媒：中國手遊市場爆發成長將成過去式

（中央社記者翟思嘉上海3日電）中國大陸手機遊戲近年經過快速成長，已成為全球最賺錢的市場之一，但過去年增50%以上的榮景似乎過去，今年的成長率預計僅略高於全球均值。

華爾街日報報導，研究公司Newzoo調查，2017年中國手遊業收入近180億美元，是兩年前的兩倍多。如今中國是全球最大的手遊市場，收入占全球總收入約1/3。手遊業興旺推動占市場半壁江山的中國最大遊戲公司騰訊成為全球市值最高企業之一，排名緊追臉書（Facebook）。

不過中國手遊業的前景不是一片光明。報導說，中國玩家在手遊上的花費相對其他國家玩家來說已經太高。Newzoo表示，中國每個付費用戶月均遊戲支出為26.5美元，比美國玩家高9%。考慮到中國的人均收入水平，上述數字相當高。