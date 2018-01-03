通路商熱賣商品 成人尿布賣贏嬰兒尿布

全聯分析，現代人工作忙碌，針對工作產生的問題所推出的保健品市場也越來越大。據銷售統計，2017年眼睛保健品的業績高達兩位數成長，勝過整體保健品的成長率。

（中央社記者陳政偉台北3日電）零售通路分享年度觀察指出，統整2017年銷售，業者指出，少子、高齡化反映在消費上，成人與嬰兒尿布出現黃金交叉；因應生活忙碌，泡麵賣出7800萬包，創下約新台幣30億元業績。

現今健康及環保意識當道，標榜無矽靈的洗髮精，或是添加天然有機成分的清潔商品，逐漸受到消費者重視，全聯指出，2017年訴求成分天然的個人及家庭清潔品成長達兩位數。

據內政部統計，2017年新生兒的出生數可能跌破20萬，國發會推估2026年時台灣將成為「超高齡社會」，這樣的社會趨勢也反映在消費上。

全聯指出，2017年全聯成人尿布銷售量正式超越嬰兒尿布，呈現黃金交叉，成人尿布年成長率約5%。除尿布外，高齡化社會帶來龐大商機，帶動染髮霜與成人奶粉等也帶來亮眼業績。

現代人講求快速，輕鬆下廚、簡單料理越來越被大眾喜愛，在2017第一季的咖哩祭活動受到消費者青睞，拉抬今年業績雙位數成長。另外，泡麵作為快速料理代表產品，2017年就創下約新台幣30億元業績，較2016年成長約1成，銷售數量更可達7800萬包，購買者則以年輕人居多。

睽違6年重新展店的量販通路大潤發則觀察到，「量販店變小」、「年齡層變高」、「消費變綠」的趨勢。

大潤發公關郭建志指出，零售市場開始「大變小、小變大」的趨勢，但共同點就是增加生鮮、手作熟食，且店舖位置越靠近顧客。

隨著高齡社會到來，郭建志指出，大潤發分店已有超過2成來客為銀髮族，該族群對食品的標示、成分、營養、質地、口感的要求也不同於年輕人，從去年9月起就有首創「藍色生活」健康概念標示。

另外，環保署擴大限塑政策正式實施後，全國10萬個店家都受影響，民眾若要取得塑膠袋得掏錢購買，去年起商家開始設計多元環保購物袋、新型網袋，反而促成環保商機。

大潤發從去年7月開始減塑，宣布全台22店統一停售購物用塑膠袋，當時就將限塑範圍從雙北市擴至全國。

郭建志說，據內部統計，停售半年以來，粗估已減碳超過200公噸，未來每年還能減少730萬個塑膠袋流入市面。1070103