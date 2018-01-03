中國車市 4輛車就有一輛曾被召回

（中央社台北3日電）中國國家質檢總局官員今天表示，中國大陸自2004年實施汽車品質缺陷召回制度以來，至2017年12月28日止已累計召回1548次共5673.8萬輛車，幾乎每4輛車就有1輛曾被召回。

法制網報導，在上述數量中，2017年1月1日至12月28日召回的車輛就占2004.8萬輛，較2016年全年的1133.5萬輛大增約77%，且遠高於2015年全年的558.6萬輛。

中國國家質量監督檢驗檢疫總局執法督查司長嚴馮敏說，2017年召回的約2000萬輛汽車數量，已超過日本、德國，在全球僅次於美國。