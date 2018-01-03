中國車市 4輛車就有一輛曾被召回

（中央社台北3日電）中國國家質檢總局官員今天表示，中國大陸自2004年實施汽車品質缺陷召回制度以來，至2017年12月28日止已累計召回1548次共5673.8萬輛車，幾乎每4輛車就有1輛曾被召回。
法制網報導，在上述數量中，2017年1月1日至12月28日召回的車輛就占2004.8萬輛，較2016年全年的1133.5萬輛大增約77%，且遠高於2015年全年的558.6萬輛。
中國國家質量監督檢驗檢疫總局執法督查司長嚴馮敏說，2017年召回的約2000萬輛汽車數量，已超過日本、德國，在全球僅次於美國。
嚴馮敏表示，中國市場2017年召回的缺陷汽車中，問題主要集中在氣囊和安全帶、引擎、轉向系統、電氣設備、車身等問題上。其中，氣囊和安全帶問題召回數量最多，多達1063.8萬輛，占召回總數量的53.1%。
此外，中國車市2017年有數次大規模召回的紀錄。其中最大的一次就召回逾200萬輛，另有3次超過100萬輛，且部份大規模召回是由同一問題引發。因此，同年汽車產品缺陷問題呈現「多品牌、跨區域、集中化」的趨勢。
此外，2017年中國市場被召回的車輛中，有1358萬輛是在國家質檢總局調查的影響下召回，占同年召回車輛的67.7%。1070103