南北韓關係動盪 熱線時通時斷

中央社首爾3日綜合外電報導）南北韓今天重新開通了「熱線」，雙方互通熱線的歷史，反映出彼此關係的動盪；而嚴格地說，此一關係60多年來都處在交戰狀態下。
法新社報導，1950年韓戰爆發後，兩韓所有電話和其他聯繫完全斷絕。這場戰爭確立了韓鮮半島分裂為共產主義北韓和資本主義南韓的現狀。
1972年南北韓發表共同聲明，內容包括，雙方商定開設熱線，並於同年8月開始運作。
兩韓當時在邊界上的板門店（Panmunjom）停戰村裝設了電話和傳真線路。板門店是南北談判的地點，也是南韓一大觀光景點。
北韓軍人1976年在板門店因修剪樹木發生爭執，以斧頭砍殺兩名美軍，使朝鮮半島瀕臨戰爭邊緣，當時北韓單方面中斷了熱線。
1980年兩韓同意展開罕見的總理級會談，線路得以重新接通。
隨著雙方關係演變，熱線自此中斷又重啟許多次。
南韓2010年為抗議天安艦（Cheonan）遭擊沉，對北韓實施貿易制裁。北韓為了報復，宣布中斷與南韓的一切通訊和交流。
熱線在次年重啟，但2013年因北韓進行第3次核試爆，導致緊張加劇，熱線又中斷。
2016年2月兩韓對合作經營的開城（Kaesong）工業區產生爭執，而再次中斷熱線。這個工業區現已關閉。
北韓領導人金正恩在今年元旦演說遞出橄欖枝，表示北韓運動員可能參加下個月在南韓舉行的冬季奧運。
南韓相應建議，9日在板門店與北韓舉行高層級會談。
兩韓在格林威治時間今天上午6時30分（台北時間下午2時30分）重啟熱線，對話20分鐘。（譯者：中央社陳妍君）1070103