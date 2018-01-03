南北韓關係動盪 熱線時通時斷

中央社首爾3日綜合外電報導）南北韓今天重新開通了「熱線」，雙方互通熱線的歷史，反映出彼此關係的動盪；而嚴格地說，此一關係60多年來都處在交戰狀態下。

法新社報導，1950年韓戰爆發後，兩韓所有電話和其他聯繫完全斷絕。這場戰爭確立了韓鮮半島分裂為共產主義北韓和資本主義南韓的現狀。

1972年南北韓發表共同聲明，內容包括，雙方商定開設熱線，並於同年8月開始運作。

兩韓當時在邊界上的板門店（Panmunjom）停戰村裝設了電話和傳真線路。板門店是南北談判的地點，也是南韓一大觀光景點。