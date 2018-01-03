高科技船赴印度洋 料重啟搜尋馬航MH370

但大馬當局去年10月表示，正在和無限海洋（Ocean Infinity）洽談依「無效果無報酬」原則，重啟搜索行動，找到失蹤班機才會付款。

路透社報導，搭載239人的馬航MH370班機在2014年3月從吉隆坡飛往北京途中失聯，成為全球最大航空謎團之一。澳洲、中國大陸和大馬當局去年1月結束毫無所獲的搜索行動，耗費1.57億美元（約新台幣46.7億元）。

（中央社吉隆坡3日綜合外電報導）美國海床探勘業者無限海洋公司今天表示，預期很快將拿下馬來西亞當局的合約，已派遣一艘高科技研究船前往馬來西亞航空MH370班機離奇失蹤的海域附近，準備重新展開搜索。

無限海洋發言人在電郵中告訴路透社：「無限海洋預期在未來幾天拿下恢復搜索MH370班機的合約。」

發言人說：「天候允許的時間相當有限，我們已派遣海床建造者號（Seabed Constructor）前往可能的搜索區域附近。」

路透社航運數據顯示，挪威研究船海床建造者號今天駛離南非德班，前往澳洲伯斯，預定2月7日抵達。

法新社報導，大馬交通部副部長阿都阿茲（AzizKaprawi）說：「他們（無限海洋）知道我們相當認真看待他們的提案。」

法新社引述未具名消息人士透露，海床建造者號抵達南印度洋後，將趁1、2月預期天候佳的短暫機會恢復搜索。無限海洋是競逐重啟MH370搜索行動的3家業者之一。（譯者：中央社劉淑琴）1060103