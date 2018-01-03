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中央社

住宅買賣連4年負成長 去年桃園減最大

中央社2018/01/03 22:36
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北3日電）主計總處發布國情統計指出，住宅買賣筆數從103年起，已連4年負成長，但減幅已明顯縮小。若看106年前3季與105年同期相比，桃園市、新北市分別年減21.1%、13.9%，減幅較大。

行政院主計總處今天指出，根據內政部營建署統計，近年住宅買賣筆數從103年起已連續4年負成長，其中以105年13.7萬筆、年減幅2成較大，若與102年的高點相較，則減43.2%。

不過，106年前3季住宅買賣筆數有9.6萬筆，較105年同期的9.9萬筆續減0.3萬筆或減3.4%，減幅已明顯縮小。

主計總處分析，若依縣市別觀察，106年前3季六直轄市住宅買賣移轉共計7.1萬筆，占全國總筆數7成4，以新北市與桃園市各1.6萬、1.5萬筆較多，合占全國32.8%。

拿106年前3季住宅買賣移轉與105年同期相較，六直轄市合計減5.4%，其中以桃園市、新北市分別年減21.1%、13.9%，減幅較大，而台南市、台中市分別年增22.2%及12.2%，其他縣市除新竹縣、台東縣及宜蘭縣外，都呈現增加的趨勢。

主計總處也說，觀察新建住宅相關指標，近年核發建築執照及開工申報持續減少；105年核發建築執照7.9萬宅，較102年高點13.3萬宅減少4成；105年開工申報6.9萬宅，也較103年高點10.5萬宅減少3成5。到了106年1到10月，核發建築執照及開工申報則分別年增10.1%及7.7%。

核發使用執照方面，近年都呈現遞增，只有106年1到10月6.9萬宅，則年減12.3%。1070103

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