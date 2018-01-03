住宅買賣連4年負成長 去年桃園減最大

（中央社記者陳政偉台北3日電）主計總處發布國情統計指出，住宅買賣筆數從103年起，已連4年負成長，但減幅已明顯縮小。若看106年前3季與105年同期相比，桃園市、新北市分別年減21.1%、13.9%，減幅較大。

行政院主計總處今天指出，根據內政部營建署統計，近年住宅買賣筆數從103年起已連續4年負成長，其中以105年13.7萬筆、年減幅2成較大，若與102年的高點相較，則減43.2%。

不過，106年前3季住宅買賣筆數有9.6萬筆，較105年同期的9.9萬筆續減0.3萬筆或減3.4%，減幅已明顯縮小。