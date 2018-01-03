英媒：英國考慮脫歐後加入TPP

這11國去年11月在亞太經濟合作會議（APEC）年度高峰會場邊，敲定「跨太平洋夥伴全面進展協定」（Comprehensive and Progressive Agreement forTrans-Pacific Partnership, CPTPP）的新架構，試圖繼續推進TPP。如果英國加入，將會是TPP中的生力軍。

報導說，這個主意是國際貿易大臣佛克斯（LiamFox）的部門提出的，英國如果真的加入TPP，將成為第一個地理上沒有瀕臨太平洋或南海的會員國。

英國國際貿易部貿易投資部長韓茲（Greg Hands）表示，英國要加入TPP，並沒有地理上的限制。他說：「在這種多邊關係下，不需要有任何地域限制。」

就法律上來說，英國在2019年3月脫離歐盟之前，不能簽署任何貿易協定。因此，英國是否加入TPP的討論，勢必要等到TPP協議修訂完畢，英國也和歐盟國家討論完脫歐後貿易關係之後才能展開。

正在中國大陸訪問的佛克斯接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，媒體報導誇大了些，現在還要看修訂後的TPP是什麼樣子，「目前還沒談判完畢，我們想看會出現什麼成果。但另一方面，我們也不會傻到排除任何可能性。我們知道亞太將是很重要的市場，未來許多全球成長都來自那個地區。」

英國與TPP會員國的貿易關係，完全比不上目前與歐盟或美國的貿易關係。

根據研究，即便是目前TPP中最大經濟體的日本，在2016年也僅占英國出口額的1.6％，11國合計占英國出口額不到8％。相較之下，德國就占了11％，法國6.5％，美國則占15％。

英國對這些國家提供的金融服務也是類似比例。在去年上半年，英國對日本出口的金融等服務總值約有17億英鎊（約新台幣681億），對美國則是166億英鎊。

TPP在2015年完成談判時，設想概念是「整合區域經濟的平台」，沒有想過要納入歐洲夥伴。然而，部分TPP會員國現在歡迎日本和加拿大外，另一個七大工業國集團（G7）國家加入。

報導說，英國官員近幾個月在與澳洲、紐西蘭等TPP會員國官員會面時，曾稍微提起加入TPP。

然而，在野黨工黨對於政府對TPP的興趣不以為然，表示現在應該集中於離家近一些的事務，尤其是與歐盟的未來貿易協議。

工黨影子內閣國際貿易大臣賈迪納（BarryGardiner）說：「TPP當然可能有幫助，但這不是主要事務，政府現在提這個是在搗亂。」

前自由民主黨黨魁法倫（Tim Farron）則說：「這些人要我們離開家門口的市場，然後加入在世界另一邊、更小的另一個市場。真是不切實際。」1070103