外匯專家估人民幣2018年全年升值2.5%

綜合證券時報、證券日報今 (3) 日報導，過去的 2017 年，人民幣打了一場翻身仗，人民幣對美元匯率結束 3 年連跌，打破了人民幣單邊貶值預期，較 2016 年末升值超過 4300 基點，漲幅逾 6%，創下 9 年以來最好表現。

美元兌人民幣日線走勢圖 (近一年以來表現)

而美元成為 2017 年主要貨幣中表現最弱的貨幣，美元指數全年跌近 10%。 展望 2018 年人民幣匯率走勢， 中國銀行國際金融研究所外匯研究員王有鑫認為，人民幣 2018 年全年升值 2.5% 左右。

王有鑫分析，中央經濟工作會議強調保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。因此，2018 年預計人民幣匯率將繼續升勢，但不太可能出現像 2017 年一樣的超漲態勢，全年升值 2.5% 左右。