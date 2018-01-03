開普敦桌山攀岩者墜崖 2死1傷

一日下午5時左右，桌山（Table Mountain）纜車上的遊客發現，終極箭頭處有數名攀岩者懸掛在繩索上，其中一人在為另一人進行心肺復甦。

南非網站「時報即時消息」（TimesLIVE）引述搜救團體「荒野搜救」（Wilderness Search and Rescue）的說法報導，30名搜救隊員花12小時，在難度極高的懸崖峭壁終極箭頭（Arrow Final）上進行救援工作。

救援隊據報後派出直升機，但幾度試圖靠近都宣告失敗，最後決定搭乘纜車接近，再從纜車垂吊到攀岩者所在位置。

荒野搜救發言人馬瑞斯（Johan Marais）表示，3人距離山頂纜車站約150公尺，每人都有自己的繩索，醫務人員到現場時，其中2人已經身亡。

當時桌山山頂上有800多名遊客，因緊急救援行動，纜車暫停服務而滯留山頂，直到夜間10時後才陸續下山。死者遺體在隔日凌晨2時多以纜車運送下山，最後一名救難人員於清晨5時多才離開山崖搭上纜車，結束長達12小時的救援行動。

馬瑞斯表示，救援非常困難，尤其是在夜間，攀岩者可能摔下山來，但是這3人如果沒有配戴繩索，恐怕會摔落300多公尺。

馬瑞斯無法判定意外發生原因，及攀岩者的裝備是否齊備、經驗是否豐富。警方還在瞭解意外發生原因。

桌山海拔1086公尺，頂部是平坦的砂岩平台，可俯覽開普敦半島風光，吸引全球無數觀光客到訪。登頂可搭乘纜車，攀岩者也可挑戰頂峰。由於山頂氣候變化大，風勢強勁時纜車須暫停服務。

南非山難數據顯示，自1980年以來，已有131人命喪桌山，其中2009年有15人，是最嚴重的一年。1070103