NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈跨年收視出爐　誰是第一數據會說話硬要郵件下午寄達　男子鬧郵局挨轟理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

這支基金不看研報、不理CEO談話 5年回報勝過95

鉅亨網2018/01/03 23:22
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

對這位基金經理來說，閱讀券商的研報、與目標公司的執行長會面，都是浪費時間。他專注做其他的工作，以帶給公司更多的回報。

據《彭博》報導，資產管理機構 Maj Invest 的價值股主管 Kurt Kara 認為，以上兩件事都不太可能提供有用的資訊，幫助你跑贏大盤。

這位經理人說，最好的研究是內部所做的研究，要創造自己的思維、邏輯及推理方式，才真正有用

這種選股方式，幫助 Maj Invest Value Aktier 基金，在過去 5 年創造了年平均 16% 的投資回報。彭博彚編的數據顯示，這支總部設在哥本哈根的基金，表現優於 95% 的同業。

Kara 與其團隊成員的選股方式，可以分為 3  個步驟。首先，他們有支長達 20000 行的程式碼，這是一套評分系統，計算全球範圍內 6000-7000 支股票，透過基本面及估值上 150 個指標，來進行評估。接著，根據發生會計詐欺的機率、內部殖利率和執行長的效率，以進行篩選。最後一步，根據篩選結果，做出投資決定。

這支基金管理 55 億美元。Kara 表示，做為價值型的選股者，將自身的知識和機器做出的結果相結合，可以買到廉價的股票。

根據這種方式，目前基金持有最大的持股，是德國 MTU 航空發動機公司 (MTU Aero Engines AG)、台積電及通用汽車。基金完全沒有蘋果、Google 或亞馬遜這些熱門股，理由也很簡單，就是估值太高。

Kara 表示，人們為科技股及比特幣付出過高的代價，這些資產帶來最大的風險。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afpheadline
外匯專家估人民幣2018年...海外墨西哥人匯錢回家 比原...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan