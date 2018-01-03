這支基金不看研報、不理CEO談話 5年回報勝過95

對這位基金經理來說，閱讀券商的研報、與目標公司的執行長會面，都是浪費時間。他專注做其他的工作，以帶給公司更多的回報。

據《彭博》報導，資產管理機構 Maj Invest 的價值股主管 Kurt Kara 認為，以上兩件事都不太可能提供有用的資訊，幫助你跑贏大盤。

這位經理人說，最好的研究是內部所做的研究，要創造自己的思維、邏輯及推理方式，才真正有用。

這種選股方式，幫助 Maj Invest Value Aktier 基金，在過去 5 年創造了年平均 16% 的投資回報。彭博彚編的數據顯示，這支總部設在哥本哈根的基金，表現優於 95% 的同業。