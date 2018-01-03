NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈跨年收視出爐　誰是第一數據會說話硬要郵件下午寄達　男子鬧郵局挨轟理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

谷歌避稅高招 荷蘭三明治夾雙層愛爾蘭

中央社2018/01/03 23:19
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社海牙3日綜合外電報導）彭博今天引述荷蘭申報文件披露，全球搜尋引擎巨擘谷歌2016年曾將192億美元（約新台幣5715億元）轉到一家在百慕達註冊的空殼公司，因而在當年省下了數十億美元稅金。

彭博報導，谷歌（Google）利用所謂的「雙層愛爾蘭」（Double Irish）和「荷蘭三明治」（DutchSandwich）兩種架構，為其多數的國際獲利避稅。

報導中說：「這種手法就是將營收從一家愛爾蘭子公司轉到一家沒有員工的荷蘭公司，之後再轉到另一家愛爾蘭註冊公司擁有的一個百慕達信箱。」

根據谷歌遞交荷蘭商會（Dutch Chamber ofCommerce）並署明日期為去年12月22日的文件，谷歌2016年透過這種手法轉移的金錢比前一年多了7%。這項文件2日在網路上公布。

彭博引述谷歌發言人聲明說：「我們繳納所有應繳稅金，遵循我們在世界各地營運國家的稅法。」

彭博報導，根據美國財務申報文件，谷歌2016年全球實際稅率為19.3%，部分是因為谷歌將多數的國際獲利轉移到一家百慕達實體，才達到這個稅率。

彭博報導，以這個稅率計算，谷歌2016年藉由五鬼搬運法，可能省下了37億美元（約新台幣1101億元）稅金。（譯者：中央社劉淑琴）1070103

開普敦桌山攀岩者墜崖 2死1傷身穿蜘蛛人服裝 大學生墜樓死亡

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan