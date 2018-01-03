谷歌避稅高招 荷蘭三明治夾雙層愛爾蘭

（中央社海牙3日綜合外電報導）彭博今天引述荷蘭申報文件披露，全球搜尋引擎巨擘谷歌2016年曾將192億美元（約新台幣5715億元）轉到一家在百慕達註冊的空殼公司，因而在當年省下了數十億美元稅金。

彭博報導，谷歌（Google）利用所謂的「雙層愛爾蘭」（Double Irish）和「荷蘭三明治」（DutchSandwich）兩種架構，為其多數的國際獲利避稅。

報導中說：「這種手法就是將營收從一家愛爾蘭子公司轉到一家沒有員工的荷蘭公司，之後再轉到另一家愛爾蘭註冊公司擁有的一個百慕達信箱。」