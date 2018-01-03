債市多頭小心 華爾街調查：10年期美債殖利率將觸及

摩根大通 (JPM-US) 資產管理主席 Robert Michele 表示，央行的緊縮效應目前還未確實的反映在全球金融市場之上，估計重定價之後，市場將會有巨大變化。Michele 提道，今年秋季將會是各大央行資產表從擴張，轉換至縮表的時點。

自 2008 年金融海嘯以來，美國聯準會 Fed 不斷的購入債券、日本央行發瘋似的 QE、歐洲央行 ECB 也實行了只買不賣的購債政策。至去年年底開始，當 Fed 宣佈縮表時間後、日本央行也減少了 QE、ECB 也發布了自己的縮減 QE 時間表，這些央行的動作，都使 2018 年將成為各大央行貨幣政策的轉捩點。

近十年來，全球央行以兆為單位砸下 QE 刺激經濟，然而時至 2018 年，估計全球主要央行，將開始進入緊縮的貨幣政策。

各大央行貨幣寬鬆量 / 圖：Timemoney

富國銀行 (WFC-US) 估算，各大央行已購入了過去兩年所有 G10 的債券，而明年只會購買市場上 40% 的債券。這也代表了需求量明顯下滑，債市需找尋購入另外 60% 的「大戶」，才能維持債市價格在高檔。

據《彭博》多位分析師調查顯示，目前 2.465% 的 10 年美債殖利率今年底有望上漲達 2.90% 水位，而德債十年期殖利率也估從現今的 0.45% 升至 0.9%。英國 10 年債券殖利率應從現有的 1.26% 提升至年底的 1.70%，而日本 10 年債券也有望從目前的 0.05% 翻倍成 0.10%。

美 10 年債券殖利率 / 圖：CNBC

而德意志銀行首席經濟學家 Torsten Slok 則極擔憂地表示，ECB 過去的 QE 政策已讓資金浮濫，ECB 若啟動縮表，那麼恐將對高風險商品造成負面影響，如何收拾殘局則是關鍵。

而 Slok 亦預計，各國債券殖利率將會繼續上升，估計至年底 10 年期美債殖利率將升至 3%、德國同期債券升至 1%、英國升至 2%。