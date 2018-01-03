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海外墨西哥人匯錢回家 比原油出口金額還高

鉅亨網2018/01/03 23:28
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海外墨西哥人匯錢回家，去年金額創新高。該金額中的大部份係來自住在美國的墨西哥人。

二項因素推動著這項趨勢：墨西哥貨幣披索疲弱，及川普總統威脅要對由美國匯出至墨西哥的現金課稅。

根據墨西哥央行週二公布的數據顯示，2017 年 1 月至 11 月，墨西哥人匯回資金達 261 億美元。該數據不但創下新高，且大幅高於 2016 年同期的 241 億美元。

若 12 月沒有重大意外，2017 年匯回資金總額將再度創新高點。

匯回資金是墨西哥首要海外收入來源，較墨國原油出口金額還高。2017 年 1 月至 10 月，墨國原油出口金額為 185 億美元。

墨西哥披索是這項趨勢的主要推手之一。披索僅小幅高於 2017 年 1 月所創歷史低點。1 美元報 19.50 披索。

川普於 2016 年贏得美國總統大選後，披索大幅下挫，投資人擔憂他可能撕毀北美自由貿易協定 (NAFTA)，或對墨西哥出口產品課稅。但這些擔憂並未成真，2018 年初，披索小幅高於去年初水準。

川普明確威脅要對墨西哥人匯回的資金課稅，以支付他提議建圍牆的費用。經濟學家說，這項特別的威脅亦促使墨西哥人於課稅之前，匯錢回家。

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