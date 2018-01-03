美企業獲利展望達6年高點 大力發紅包給員工也沒問題

華爾街認為，美國企業承諾減稅後發給員工的紅利，一點也不會讓公司難過。

這意味著，S&P 500 指數成分股中，10 至 12 月獲利預估上升的企業數量，是比預期下降的企業數量多了 25%。

美銀美國股權與量化分析師 Savita Subramanian 表示，該比率的上升 (5 年多來最大一次) 「持續推測近期 S&P 500 獲利強勁」。

在美國前景正面的底下，還有一個更廣更深層的力量。「我們更樂觀看待收入改善的趨勢。這 3 個月營收預期修正率 (SRR) 連續 4 個月上升，自 1.57 上升至 1.60，站上 6 年來最高點，「遠高於長期均線 0.98。」

但 Subramanian 補充，即使獲利展望如此活潑，但營收和獲利修正率之間的差距卻也接近 7 年高點。這刺激企業推出提高資本支出的計畫，以俾利用強勁的需求。

美國國會通過稅改案後，AT&T、波音（Boeing）、富國銀行（Wells Fargo）、有線電視及寬頻服務商 Comcast 等企業已宣布，將把多出的資金用於投資，並發放獎金給旗下員工。