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中央社

金正恩體重飆升40公斤 健康不佳現老態

中央社2018/01/03 23:56
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾3日綜合外電報導）北韓領導人金正恩發表新年賀詞時臉上出現衰老痕跡，加以幾年來體重飆升40公斤，健康狀況引發關注。但有分析家認為，他可能有意表現出老態，希望看起來更像「成熟的領導人」。

南韓國家情報院（NIS）2016年7月即指出，金正恩大吃大喝無節制，接掌北韓政權4年後，體重已經增加約40公斤。

倫敦「每日快報」（Daily Express）去年11月也報導，金正恩公開露面時，不僅看起來體重飆升，腿腳也不太靈活。

參觀一家製鞋工廠時，金正恩似乎重心不穩，臉上還覆了一層汗。他的健康狀況一直備受外界關注。

英國「每日星報」（Daily Star）報導，據信金正恩苦於連串健康問題，包括痛風、糖尿病、心臟病和高血壓。

南韓「中央日報」指出，雖然金正恩年僅34歲，在北韓電視台1日的新聞畫面中，從他臉上各處都能找到老化痕跡。

金正恩錄製新年賀詞時，穿上1960年代前領導人金日成喜歡的銀灰色西裝，但沒有佩戴祖父金日成徽章，也未化妝，可以看到皮膚上的斑點。

報導說，金正恩皮膚和嘴唇呈灰褐色，臉頰鬆弛下垂，鼻翼兩側出現八字紋，嘴角出現皺紋，額頭也長出抬頭紋。

金正恩目前體重130公斤，已經看不到他的脖子，臉上再也看不到5年前的稚氣。

但也有分析家表示，金正恩可能是為了讓自己看起來更像「成熟的領導人」，而故意展現出老態。（譯者：中央社陳妍君）1070103

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