寶寶夜夜哭鬧該收驚？可能是過敏上身

賴俊維表示，過敏症狀陸續發生的過程，稱為過敏進行曲。小寶貝初期過敏症狀大多以腸絞痛、腹瀉等來表現，但由於寶寶還不太會表達，不舒服就只能以哭鬧來表現，容易被家長疏忽，還可能引發後續一系列的過敏反應，如皮膚乾燥、紅疹、異位性皮膚炎等讓寶寶搔癢難耐。

寶寶晚上不睡覺，夜夜哭鬧，怎麼安撫都不見好，爸爸媽媽心急如焚，但又求助無方，老一輩家長看在眼裡疼在心裡，在一旁直呼「是不是該帶去收驚」？東元醫院小兒心臟科賴俊維醫師表示，其實寶寶哭鬧不止，很有可能是過敏惹的禍！醫師提醒，當過敏反應被誘發，出現腸絞痛、異位性皮膚炎等不舒服症狀時，都可能導致寶寶晚上哭鬧，睡眠品質下降。

再大一點，面對外在環境，尤其像是近幾個月越趨嚴重的空汙霾害，可能會引發呼吸道感染，甚至氣喘。賴俊維叮囑，過敏的不適必然會影響寶寶的睡眠，長期下來不僅小朋友睡眠品質下降，免疫系統還會變得比較脆弱，甚至會影響成長發育。而且過敏一旦被誘發，是不可逆的，爸爸媽媽一定要做好預防準備，千萬不要等到出現過敏症狀才去看醫生。

賴俊維提醒，台灣一年四季都比較潮濕，環境中易孳生細菌、塵蟎和堆積灰塵，要隔絕過敏原，除了從環境著手外，飲食也是過敏預防的關鍵。寶寶平日營養攝取較單純，以奶類為主，賴俊維建議，母乳中含有的小分子蛋白，可以預防過敏，是寶寶最好的營養來源。但若寶寶一歲後媽媽工作在外常常出差，不方便哺喂母乳時，賴醫師建議可使用部份水解蛋白配方產品來銜接母乳。

經德國15年研究，部份水解蛋白配方通過特殊的水解技術，能夠精準地將蛋白質切割成小塊的小分子蛋白，如同把一塊大蛋糕分割成很多塊小蛋糕一樣，較好吞嚥，也讓寶寶更好消化和吸收，且可以培養寶寶腸胃道的耐受性，較不易引發免疫系統的過度反應，部份水解蛋白配方奶粉，有助調整寶寶體質，由內而外打下身體好底子。