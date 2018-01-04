換匯有撇步　外幣ATM匯價較優　這些人及幣別最常用

目前民眾換匯管道除臨櫃，還有線上結匯、外幣 ATM 領鈔、外幣帳戶線上換匯日後再提領等，其中外幣ATM可再享銀行折讓，匯率較優，銀行也積極在全省各分行廣設外幣 ATM，讓民眾換匯領鈔更方便。

新台幣兌美元從2017年以來大幅升值逾8%，今（2018）年開春至今也升值逾2角，不僅日圓兌新台幣換匯價頻創新低，今（4）日台灣銀行日圓現鈔賣出價更來到0.2652元再創逾2年新低價，而不少民眾也進場撿便宜搶買美元，等同打了92折買進美元。不過，要換匯臨櫃不見得划算，外幣提款機（ATM）匯率反而較優，而不少銀行也積極廣設外幣ATM，根據銀行調查，目前外幣ATM使用仍以國人占一半以上，幣別則以美元為大宗。

中信銀行就在全台150家分行推出「外幣提款機」，全面提供美元提領服務，成為全台外幣提款服務據點最多、遍布最廣的銀行，並在北、中、南、東部地區11家分行提供美元、日圓與人民幣3種幣別提領服務，分別為北部地區的南港營業部、城中分行、城東分行、市府分行、板橋分行、桃園分行、中壢分行、中部地區的台中分行、南部地區的台南分行、高雄分行及東部地區的花蓮分行。

此外，由於台灣民眾愛到日本旅遊，日圓換匯需求大，玉山銀行也在高雄、台中、新竹及台北等地區60家分行提供外幣ATM服務，未來全國 138 家分行將全部提供外幣ATM提領日圓服務，預計在今年2月將全面完成裝設，讓民眾隨時隨地到全國各分行的自動化服務區，從外幣ATM提領日圓現鈔，有些分行還可提領其他外幣。

至於外幣提款機的使用情況，中信銀根據去年11月在台北市5家分行推出「外幣提款機」至今的統計數據顯示，美元、日圓與人民幣的現鈔提領比例各占50%、37%、與13%，顯示美元現鈔需求大於其他幣別，其平均提領金額分別為500美元、8萬日圓與2500元人民幣。

另外，中信銀透過大數據分析顯示，自去年11月在西門町7-ELEVEN漢中門市推出的「台外幣兌換機」，近8成客戶選擇以外幣現鈔換成新台幣現鈔，其中逾5成的使用比例為台灣民眾占多數，其餘國籍分別為日本、韓國、中國大陸、菲律賓、馬來西亞與加拿大，兌換幣別超過5成為美元，其次為日圓、人民幣。