NOW球星／台灣男足史上最年輕隊長　陳柏良的綠洲夢

「Hope,Hold on pain ends.」，「台灣隊長」陳柏良秀出右手臂內側的刺青解釋，「跑步、做訓練覺得很累，只要低頭就會看見這句話，『堅持住，痛苦過去，終將看見希望 』。」陳柏良也將這句話印在學員球衣背後，看見彼此就能看見這意義。



▲陳柏良將自己的座右銘「Hope,Hold on pain ends.」印在足球營學員球衣背後。（圖／鍾東穎攝 , 2017.12.30）

陳柏良在2017年12月30日圓了他期待已久的夢，舉行了首屆「2017 Be Heroes陳柏良足球菁英學院」，特地向球隊請假回台，自掏腰包舉辦足球營，他是台灣現役足球員中的第一人。

而首屆足球營花費零零總總逼近60萬，身在「足球沙漠」的台灣，陳柏良沒有雄厚贊助商，也不是富二代，陳柏良花的是他這幾年累積下來的微薄國家隊出場獎金。

就算只有一個下午的訓練，陳柏良要盡他可能的做到最好，光是場地就要求職業水準，特地選在台北田徑場，但在活動前一周進行場勘時，草皮狀況完全不行，才改到旁邊暖身場。言談中也感受到他的失望，與這片環境帶給他的無力感。



▲「2017 BE HEROES陳柏良足球菁英學院」30日在台北田徑場旁的暖身場舉辦首屆活動。（圖／鍾東穎攝 , 2017.12.30）

會如此堅持，全因陳柏良18歲那年到日本移地訓練，看見日本對待足球員是如此備受重視、高規格對待，啟發他「夢想成為職業足球員的目標」。藉由這次足球營他也希望能帶給這群「台灣足球未來的希望」不一樣的感受。

「光是為了搬修兩個球門就花了5萬」相關人士透露，陳柏良在各個環節都要求做到最好，並親力親為，連30名學員練習完，休息時要喝水還是運動飲料都有安排，補充品除了香蕉還有堅果，怕天氣冷更準備薑茶，這樣的「體貼」，告訴你他是多努力想回饋台灣足球。

陳柏良為何能成為台灣男足史上最年輕的隊長，第一個旅外的本土球員，也從這些小細節就能看出端倪。無微不至的準備，陳柏良就是這片「足球沙漠」裡的綠洲。



▲陳柏良（左４）找來5位好友擔任教練，同樣在中國踢球的溫智豪（左起）、中華隊友陳毅維、呂昆錡，中華隊教練方靖仁、李盟乾。（圖／鍾東穎攝 , 2017.12.30）

在活動尾聲，陳柏良與30名學員輕鬆談話，當問起未來誰要當旅職業球員，原本鬧哄哄的休息室頓時鴉雀無聲。看到這樣的場景任誰都會有些難過，或許是這群高中生已脫離孩童天真作夢的年紀，亦或是環境驅使下，不敢作夢了。

會後記者和小選手聊天，發現其實還是有不少人真心喜歡踢足球，但認為能在台灣踢半職業聯賽已是足球生涯的最終篇。而這些回答也應證了陳柏良所說的因為環境，「台灣小選手不知目標」。

「明年一定會續辦！」陳柏良承諾。台灣隊長身先士卒成功舉辦第一屆足球營，相信台灣足球沙漠正在改變，寄望未來有更多的有志之士一起推波助瀾改變大環境。



▲陳柏良不僅自掏腰包辦足球營，更親自下場擔任教練。（圖／鍾東穎攝 , 2017.12.30）