政治巷仔內》戴祺修／藍拚2018　提名緩急費思量

決戰2018選戰，國民黨繼第一波的提名完成後，一跨年便接連舉行新竹市與基隆市的初選登記，預計第二波的提名作業將會在農曆年前完成，日前積極進行協調的台東縣，也傳出會在第二波提名名單之中。

國民黨第一波提名除了彰化以外，都是以現行黨的執政縣市為主，而第二波的提名縣市則是以民進黨已經有明確提名人選的縣市，由於本次國民黨提名作業採取全民調作為原則，而且是希望以對比式民調，也就是與民進黨候選人作為對比，也因此整體提名做策略是提名爭取連任的黨籍縣市長後，再開始提名有明確對手者。

同時，國民黨為了維護黨內的和諧，提名作業也希望以協調優先於初選民調，同時也可以替擬參選人們節省民調的作業費，在黨產被抄的狀況下，能把資源更大限度地投入到選戰之中，而非初選的內耗之中。