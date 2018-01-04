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哈啦財經／企業尾牙拚排場　但員工最在意這個

記者許家禎／台北報導2018/01/04 11:20
▲企業尾牙各家拚排場、拚大咖、拚獎項，一晚上炫目過後，恐怕員工們最在意的還是年終獎金實際落袋多少。（圖／NOWnews 資料照片，尾牙示意圖）
▲企業尾牙各家拚排場、拚大咖、拚獎項，一晚上炫目過後，恐怕員工們最在意的還是年終獎金實際落袋多少。（圖／NOWnews 資料照片，尾牙示意圖）

農曆新年將至，尾牙旺季到來，其中又以電子業尾牙最受矚目，因為2017年電子業營收獲利旺，這次同樣由廣達打頭陣，尾牙於1月24日舉行，仁寶與英業達選在同一天1月26日，華碩則是2月1日，而鴻海集團愛心嘉年華則預計在2月11日。不過，各家拚排場、拚大咖、拚獎項，一晚上炫目過後，恐怕員工們最在意的還是年終獎金實際落袋多少吧！

電子業尾牙有不少企業因為人數眾多，因此各廠區自行舉辦，如台積電，而大立光則維持低調不對外開放。不過業內也有集中盛大舉行的，像是廣達尾牙將於1月24日舉行，據了解，最大獎仍為30萬元，且人人有獎，最小獎也有現金安慰獎，今年獎項總額可望維持、甚至超越4000萬元。

仁寶與英業達同在1月26日舉行，其中仁寶將席開約647到650桌，與去年相當，頭獎獎金為20萬元，由於去年摸彩總獎金超過4000萬元，員工期盼今年獎金能再加碼。而英業達席開470桌，最大獎同樣是20萬元。至於和碩尾牙預計在1月底2月初登場，不過去年和碩總獎金超過9000萬元，更讓員工們超期待今年獎金規模！

華碩「四大天王」施崇棠、徐世昌、曾鏘聲、沈振來之前曾化身披頭四，讓員工們好驚艷，而今年尾牙預計在2月1日於南港展覽館登場，大家除了期待四大天王的現身外，獎項部分按照往年慣例，預計會送出頭獎汽車激勵員工。

而鴻海集團愛心嘉年華預計在2月11日於南港展覽館登場，主持人將由張菲再度主持，據了解五月天、盧廣仲、世界羽球球后戴資穎都將現身，至於眷屬獎摸彩，鴻海雖未公開，但總獎金可望超越去年的3000萬元。

各家電子業尾牙是慰勞員工一年中的重頭好戲，只是各家在預算內，還得看當年度營收獲利來規畫，有的省了餐費拚歌手排場，有的省了演出規模拚獎項，不過對員工來說，最實際的還是尾牙上抽到的，而且喜愛程度絕對是獎金大過於獎項，另外還有最重要，一晚上的炫目過後，年終實際到底進帳多少！老闆們，員工們的心聲您聽到了嗎？

 

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