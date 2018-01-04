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酒饕別錯過　酒界的台灣之光推出最新燈會紀念款

生活中心／綜合報導2018/01/04 12:00
▲適逢2018年台灣燈會將在嘉義舉辦，台灣菸酒趁勢推出六年陳高紀念酒。（圖／公關照片）※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※
▲適逢2018年台灣燈會將在嘉義舉辦，台灣菸酒趁勢推出六年陳高紀念酒。（圖／公關照片）※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

台灣第一瓶高粱酒不是在金門生產，而是在嘉義酒廠產出的，臺灣菸酒公司嘉義酒廠可以說是台灣高粱酒的發源故鄉。而近年臺灣菸酒公司所推出的「玉山高粱酒系列」，在國際烈酒大賽中屢創佳績，一舉拿下「2017年國際烈酒大賽」雙金牌獎及最佳白酒大獎，讓台灣高粱酒在世界舞台上，成為受到全球矚目的閃亮明星。「玉山高粱酒」所代表的已不僅是台灣高粱酒原鄉，更可說是台灣之光。

台酒公司在2016年配合總統就職所推出的玉山陳年高粱紀念酒款，更創下台灣史上賣得最快、最多的總統紀念酒紀錄。在各方的高度肯定之下，適逢2018年台灣燈會將在嘉義舉辦，台酒公司限量推出六年陳高燈會紀念酒共襄盛舉！整體設計以簡約時尚的黑色為底，方形酒標上簡單的線條，勾勒出玉山的輪廓，加上繽紛的煙火，大方沉穩的設計，充滿了質感與品味，非常具有收藏價值。

「玉山六年陳高燈會紀念酒」摘取每年冬季期間二次發酵、二次蒸餾時「截頭去尾」的酒心，經過六年甕存，再運用特有的「以酒勾酒」之勾兌工藝，讓酒體更加醇香柔順。略帶烏梅芬芳醬味的香氣，入口圓潤，後味爽淨，再加上陳酒的特別韻味、回甘，喝完杯底還留淡淡餘香。無論是冰過的清新順口，還是溫熱過的柔和綿密，都讓酒客們每一口有著不一樣的體驗，絕對是新時代蒸餾白酒的代表之作！新的一年到來，「玉山六年陳高燈會紀念酒」首波預購開跑，預期也將再度掀起秒殺收藏風潮。


▲適逢2018年台灣燈會將在嘉義舉辦，台灣菸酒趁勢推出六年陳高紀念酒。（圖／公關照片）※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

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