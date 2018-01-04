酒饕別錯過　酒界的台灣之光推出最新燈會紀念款

台灣第一瓶高粱酒不是在金門生產，而是在嘉義酒廠產出的，臺灣菸酒公司嘉義酒廠可以說是台灣高粱酒的發源故鄉。而近年臺灣菸酒公司所推出的「玉山高粱酒系列」，在國際烈酒大賽中屢創佳績，一舉拿下「2017年國際烈酒大賽」雙金牌獎及最佳白酒大獎，讓台灣高粱酒在世界舞台上，成為受到全球矚目的閃亮明星。「玉山高粱酒」所代表的已不僅是台灣高粱酒原鄉，更可說是台灣之光。

台酒公司在2016年配合總統就職所推出的玉山陳年高粱紀念酒款，更創下台灣史上賣得最快、最多的總統紀念酒紀錄。在各方的高度肯定之下，適逢2018年台灣燈會將在嘉義舉辦，台酒公司限量推出六年陳高燈會紀念酒共襄盛舉！整體設計以簡約時尚的黑色為底，方形酒標上簡單的線條，勾勒出玉山的輪廓，加上繽紛的煙火，大方沉穩的設計，充滿了質感與品味，非常具有收藏價值。