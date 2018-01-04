自然療法長壽之鑰　啟動身心靈全面淨化

深入自然醫學領域研究近20年，台灣國際健康新知推廣協會理事長黃鼎殷醫師自台大醫學系畢業後，整合西醫、中醫、心理學和歐美順勢醫學，以自創「毒出能入療法」、「人生動力療法」、「頂營食療法」、「再生醫學療法」四大療法，再合併「俄羅斯幹細胞療法」成為創新五大自然療法。其療程涵蓋排出體內毒素、生機和生酮低碳等飲食療法、回春和抗老化和情緒創傷療法，面對或治療慢性疾病時可照護身心靈的整合輔助療法，儼然是一種新的醫療型態。

現代人聞癌色變，一旦發現惡性腫瘤，若還不到擴散轉移階段，西醫多會採用外科手術切除，或是以化療、放射線殺死癌細胞。但消滅「病癥」並未剷除「病根」，腫瘤恐再伺機竄出，若能深入「病理」，了解造成疾病的根源，就有機會戰勝疾病。

疾病的治療過程可概分為急性期、前急性期和後急性期，急性期包含溺水、車禍、突然性中風等，此類隸屬於急診醫學範疇；而慢性病期則歸類於前急性期，後急性期有中風後失能和復健，前、後急性期皆需要長期照護，若能從預防和保健醫學觀念推廣，就能減少相應的醫療支出。

現代人肥胖、高血壓和糖尿病，除服藥緩解外，男女日常生活中的飲食、運動、睡眠、排毒、性和月經，以及環境中紫爆、霾害、重金屬和戴奧辛等，都是必須注意的環節，若能從飲食調整、運動處方、改善居住環境、搭配排毒營養和再生療法，慢性疾病不服藥仍是可被治癒的。

另外，常見兒童過敏造成不少父母困擾，西醫常將其歸為遺傳或體質導致，而黃鼎殷以東漢著名醫學家張仲景所撰《傷寒雜病論》為依據，發現疾病的產生是一步步往體內侵入的過程，當人體微循環被破壞，意即寒氣入侵，如手腳冰冷就容易感冒、免疫力差，原因恐來自飲食、外在環境等；再者就是體內黏液過多所產生的毒，包括鼻涕、痰等，當體內毒素無法順利排出時，就會從皮膚或關節發炎表現，利用蒸足桶蒸熱雙腳的微循環排汗、排淋巴和排肝膽的毒素，就能達到排除病源之效。

黃鼎殷自創的四大自然療法，緣起於他就讀大六那年，親赴印度奧修社區，接觸不少團體治療、生機飲食和各式排毒療法等，當地居民40歲看似20歲般年輕，原本被醫師判死刑的心肌梗塞患者，卻能多活10年，都讓他體認到健康環境再搭配健康療法，就能讓人延年益壽、變得年輕快樂。近三年來他更投入俄羅斯幹細胞療法研究，積極引進國內，盼為身心靈疾病的醫療建立整全、綜合性和多管齊下的最佳解決方案。