流感提早進入高峰　竟是猜錯病毒株

國內流感疫情正式進入流行期！疾管署統計，國內上周（12月24日至12月30日）類流感門急診共9萬7003人次就診，較前一周增加24%，近4週共計21起流感群聚案件，其中16起（76%）發生於校園，預計1月中旬將至流感高峰期。
「今年流感流行期比往年還要早」台大醫院小兒感染科主任黃立民表示，原因為世界衛生組織猜錯了B型流感病毒株，專家預測為維多利亞型，但實際上在台灣流行的卻是日本山形株。
疾管署副署長莊人祥說，公費流感疫苗確實猜錯了病毒株，不過，只要打了流感疫苗，還是會有交叉保護效果，且能降低流感重症機率，目前仍有14萬劑疫苗，為數不多，建議踴躍施打。
疾管署疫報顯示，上週新增22例流感併發重症確定病例，其中18例未接種本季流感疫苗；另新增2例流感相關死亡病例，均感染B型流感，其中1例有慢性病史，1例未接種本流感季疫苗。
莊人祥表示，一名流感重症死亡個案為40多歲女性，罹患肥胖、糖尿病等代謝疾病，雖然打了流感，但仍感染了B型流感（山形株病毒）。另一名為70多歲男性，身體健康，但沒打流感疫苗，從發病確診至死亡，僅短短2天。
莊人祥指出，自2017年10月1日起，迄今累計98例流感併發重症確定病例，其中10例死亡，2例感染H3N2型、8例感染B型，目前在社區中確定病例感染病毒型別以B型為多，約占了68%。
「這波流感疫情來勢洶洶」黃立民說，由於B型山形株不在這次公費流感疫苗三價劑型的保護範圍內，讓流感感染人數遠超過預期，以台大為例，從去年11月起，類流感患者、重症患者明顯增加，到了12月，已有多名幼兒因為感染B型山形株引發重症，併發腦炎、肺炎，而住進加護病房。