NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
生活總覽3C科技星座算命健康醫藥媽媽保健抗老關鍵力粉樂 NOW
即時跑馬燈她用這招存13萬年終　網瘋求表格奇力新併美磊　雙雙跳空飆漲停理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
生活

流感提早進入高峰　竟是猜錯病毒株

生活中心／綜合報導2018/01/04 09:46
▲疾管署副署長莊人祥說，公費流感疫苗確實猜錯了病毒株，不過，只要打了流感疫苗，還是會有交叉保護效果，且能降低流感重症機率。（圖／ingimage）
▲疾管署副署長莊人祥說，公費流感疫苗確實猜錯了病毒株，不過，只要打了流感疫苗，還是會有交叉保護效果，且能降低流感重症機率。（圖／ingimage）

國內流感疫情正式進入流行期！疾管署統計，國內上周（12月24日至12月30日）類流感門急診共9萬7003人次就診，較前一周增加24%，近4週共計21起流感群聚案件，其中16起（76%）發生於校園，預計1月中旬將至流感高峰期。

「今年流感流行期比往年還要早」台大醫院小兒感染科主任黃立民表示，原因為世界衛生組織猜錯了B型流感病毒株，專家預測為維多利亞型，但實際上在台灣流行的卻是日本山形株。

疾管署副署長莊人祥說，公費流感疫苗確實猜錯了病毒株，不過，只要打了流感疫苗，還是會有交叉保護效果，且能降低流感重症機率，目前仍有14萬劑疫苗，為數不多，建議踴躍施打。

疾管署疫報顯示，上週新增22例流感併發重症確定病例，其中18例未接種本季流感疫苗；另新增2例流感相關死亡病例，均感染B型流感，其中1例有慢性病史，1例未接種本流感季疫苗。

莊人祥表示，一名流感重症死亡個案為40多歲女性，罹患肥胖、糖尿病等代謝疾病，雖然打了流感，但仍感染了B型流感（山形株病毒）。另一名為70多歲男性，身體健康，但沒打流感疫苗，從發病確診至死亡，僅短短2天。

莊人祥指出，自2017年10月1日起，迄今累計98例流感併發重症確定病例，其中10例死亡，2例感染H3N2型、8例感染B型，目前在社區中確定病例感染病毒型別以B型為多，約占了68%。

「這波流感疫情來勢洶洶」黃立民說，由於B型山形株不在這次公費流感疫苗三價劑型的保護範圍內，讓流感感染人數遠超過預期，以台大為例，從去年11月起，類流感患者、重症患者明顯增加，到了12月，已有多名幼兒因為感染B型山形株引發重症，併發腦炎、肺炎，而住進加護病房。
 

關鍵字流感b型流感病毒株日本山形株疫苗
下午變天溼冷至周一　下周恐有寒流她用這招存13萬年終　網瘋求表格

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan