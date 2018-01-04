流感提早進入高峰　竟是猜錯病毒株

國內流感疫情正式進入流行期！疾管署統計，國內上周（12月24日至12月30日）類流感門急診共9萬7003人次就診，較前一周增加24%，近4週共計21起流感群聚案件，其中16起（76%）發生於校園，預計1月中旬將至流感高峰期。

「今年流感流行期比往年還要早」台大醫院小兒感染科主任黃立民表示，原因為世界衛生組織猜錯了B型流感病毒株，專家預測為維多利亞型，但實際上在台灣流行的卻是日本山形株。

疾管署副署長莊人祥說，公費流感疫苗確實猜錯了病毒株，不過，只要打了流感疫苗，還是會有交叉保護效果，且能降低流感重症機率，目前仍有14萬劑疫苗，為數不多，建議踴躍施打。