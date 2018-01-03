監院糾正勞基法　政院球踢立法院

監察委員方萬富、陳慶財、楊美鈴表示，勞基法修法草案內容影響層面深廣，但勞動部兩度將勞基法部分條文修正草案送交行政院審查時，竟僅有簡略文字概述，也沒給予緩衝期；且行政院以7天作業期程在105年6月30日，完成爭議性甚高的勞基法修法審查，施行不到一年又再度修法，證明已對社會造成莫大負面衝擊，因此糾正行政院及勞動部。

勞基法修法再掀風暴，監察院3日召開記者會，直指勞基法一年修兩次，證明已對社會造成莫大負面衝擊，因此糾正行政院、勞動部，行政院發言人徐國勇對此表示，勞基法修法內容非行政院單方面可決定，對監察院說法表示尊重，強調「有關意見，應可在本次修法改善」；勞動部則說，會持續檢討精進。

徐國勇對此回應，勞基法修正草案，是行政院在充分考慮勞工的權益，並詳細評估企業經營的需求，方送交立法院審議，但修法內容並非由行政院單方面可決定，立法院審議法案可依立委之修正動議修正，並由立法院依立委意見三讀通過，此三讀通過之法案，行政院即必須依法行政。

徐國勇強調，監察院所稱105年12月6日爭議高的法案，是經立法委員修正動議通過的版本，監察院所稱上一次的修法造成對企業經營的影響，行政院對此表示尊重，並說，「有關意見，應可在本次修法改善」。

勞動部則表示，勞基法的修正，均依造相關法制作業規定進行，對監察院的糾正表示感謝，並會持續檢討精進。

勞動部也說，行政部門已持續採取各種作為，協助事業單位落實法令。並參採各界意見，在兼顧安全與彈性之前提下，再度提出勞基法修正草案，其末條施行日期規定，並已預留緩衝彈性。

