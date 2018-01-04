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積怨已久兩「幫」人馬談判波及店家　疑輩分地位引衝突

記者蔡坤霖／高雄報導2018/01/04 11:37
▲兩幫人馬因交情失和，竟相互率眾犯下毀損檳榔攤、釣蝦場與住家並傷人。（圖／高市警局提供 , 2017.01.03）
▲兩幫人馬因交情失和，竟相互率眾犯下毀損檳榔攤、釣蝦場與住家並傷人。（圖／高市警局提供 , 2017.01.03）

2日凌晨，蔡姓男子與洪姓男子為首的兩幫人馬因交情失和，竟相互率眾毀損檳榔攤、釣蝦場與住家。據了解，因洪姓男子近期對外稱其聲勢已超越蔡男，言語態度對曾經身為洪男大哥之蔡男多有輕藐，雙方因此關係交惡、迭生衝突。


▲蔡男男子在其友人前顏面無光、惱羞成怒，蔡男友人竟改以破壞店家營業設備洩憤。（圖／高市警局提供 , 2017.01.03）

而積怨已久、摩擦不斷的兩方人馬，於2日引爆衝突。起因於蔡男晚間率眾持棍棒前往洪男友人所經營之檳榔攤，並搗毀檳榔攤之生財工具後揚長而去。洪男不甘友人受辱，亦率眾至蔡男友人之住宅附近，以棍棒等工具將蔡男友人之汽車砸毀。雙方於2日深夜分別號召友人前往鳳山區某一知名釣蝦場談判，不料雙方一言不合爆發嚴重爭執。蔡姓男子一方立即通知其他共犯前往助陣，惟洪姓男子先行離去，此舉對曾經身為洪男大哥之蔡男不敬。因此導致蔡男在其友人前顏面無光、惱羞成怒，蔡男友人竟改以破壞店家營業設備洩憤。

當時數名男性歹徒分乘三輛汽車前往該釣蝦場，一下車即持棍棒砸毀燈箱、冰箱、桌椅、花盆等營業設備，歹徒作案後即分乘汽車逃逸，因此造成店家營業損失，惟本案係針對店內物品破壞，未造成店內員工與消費顧客受傷。案發後不久，由釣蝦場先行離去的洪姓男子竟糾眾分乘汽車前往蔡姓男子之住處。恰巧見蔡男胞弟騎機車返家。洪姓男子等人誤認其為是蔡姓男子，乃立即將其攔下著手傷害並破壞機車，造成蔡姓男子胞弟背部與手指、手臂等部位多處成傷，所騎乘的機車亦被砸毀。

鳳山分局案發獲報後不敢大意，立即由偵查隊、文山派出所等單位成立專案小組，並經過徹夜不眠不休的訪談目擊證人，終能於第一時間掌握犯嫌所使用之汽車車牌，並經由多方分析歹徒可能出沒之地點出動查緝。於2日中午，已帶回20名涉案人士進行偵查。鳳山分局表示，蔡姓男子與洪姓男子先前宿怨所致，目前已掌握全部犯罪輪廓，俟現場相關人士到案釐清案情即可順利破案，還給市民安心居住之空間。

關鍵字高雄鳳山幫派
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