專訪／中年危機成轉機　侯昌明實現藏半輩子的生意夢

侯昌明2017年9月曾在臉書透露對飛碟電台無預警裁員的不滿，當時他寫下，「我其實要謝謝你們要我打包走人，讓我不再需要擔負著自以爲的責任和壓力了。」雖然態度客氣，但字裡行間看得出老將被汰換的不甘與辛酸。

一走進位於德明財經科技大學附近的「PIETY派。對」，宛若來到奇幻的童話世界，入門有三張兔椅子，抬頭望去還有一道滿是立體紙鶴的牆，這間專賣各類鹹派、甜派的店充滿可愛氛圍，而小店的主人正是侯昌明與曾雅蘭夫妻。

事隔數月，專訪時談到此事，侯昌明微微一笑，說得相當坦白，「飛碟電台對我來講，就是另一個家，在那裡主持21年，不管是別的電台來挖角，還是情緒上疲憊了，想要離開了都曾有過。我其實一直在職業倦怠，因為每天都像公務員一成不變，最後什麼讓我繼續待下去？就是情感了。」因為對電台有情感，他培養後輩吳怡霈，希望有天他若因「觀眾不喜歡」而離開，她可以羽毛豐厚，自己撐起全場。

因為電台裁員方式「相對粗糙」，侯昌明感受不好，他自爆當時臉書發文還有另一種用意，「有一些東西我覺得應該要寫出來，讓現在的當事人好好想一想，侯昌明離開是我個人沒有關係，但是公司的治理上，何謂公司文化？何謂人心？這點該被看清楚。」曾經紅極一時的日劇《半澤直樹》，清楚描述了中年男子被公司毫不留情捨棄的殘酷現象，這個現象與去年9月侯昌明遭遇的困境頗為相似，當時有許多報導指出因為沒有電台工作，他的家庭經濟面臨困境，但對此，侯昌明出乎外界意料地表示，「講真的，我一點都不會因為這件事情，受到太多經濟上的衝擊。」

他摸了摸下巴，分享自己的觀察，「很多像我這種年紀快五十歲的中年人，可能因為職場遇到問題就一蹶不振了，我不是這樣的個性。更何況，我早在五、六年前就關注這個議題了，一直呼籲所有人要培養自己另一個專長，五、六年前，台灣失業率最高的就兩種人，一個高學歷，一個年資長，這兩種人的薪水成本對老闆來講最重，所以最容易被裁掉。」



▲侯昌明與老婆曾雅蘭攜手做生意。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.14）

「但無奈的是，這些人剛好又是三明治族群，對家庭來說，角色相當重要，怎麼辦？這個問題需要預先思考，以電視台來說，台灣的大環境越來越縮減成本，怎麼做？我已經思考很久了。」侯昌明對於「怎麼做」在心裡早有備案，而這個備案卻是源自於一個兒時的夢想，「我本來念自然組，在升高三的暑假毅然決然轉到社會組，當時還曾經鬧家庭革命，我跟家裡的長輩說，將來我要做生意！」

30歲之前，侯昌明沒有放棄過生意夢，曾短暫與人合夥，但最後草草收場，當時有前輩建議他，「你還年輕，累積多一點歷練再來做比較好。」這句話他聽進去了，雖然是良言卻束縛了他好長一段時間，加上手上的節目一直沒斷過，說到這裡，他直言，「中間為什麼都不敢做生意？因為知道得越多，你就越膽小。做生意你要親力親為，不是只靠一個知名度就去賣東西。」

「PIETY派。對」的誕生源自於飛碟電台的變動，侯昌明坦言，「剛好2017年有了契機，我也很感謝，如果沒有飛碟電台這樣的變動出現在我身上，我可能會一直安逸下去。事情發生了，我說好，人只有向前看，沒有向後看，我們來做生意吧！」因為電台工作的變動，他為高中時的自己圓了夢，實現懷抱半輩子的生意夢。



▲侯昌明始終沒有放棄自己的夢想。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.14）

採訪的短短一小時中，店裡來了三組客人，多是附近的學生，正如侯昌明先前所言，「知道得越多，你就越膽小。」他既然敢踏出這一步，其實已經想好了所有面向，「店面我們找好久，一開始雅蘭想要大落地窗，但是我是務實的人，所以會想房租多少、人力成本多少，千挑萬選，最後終於挑中了熱鬧的學區。」他觀察到網路消費會是未來的趨勢，因此店裡的消費有別以往的傳統消費模式，主打的便是網路預約下單。

不得不說，他的眼光確實銳利，據經紀人透露，上海已經有企業想投資合作，邀請他們駐外設櫃，將品牌擴大經營，但侯昌明更在意的卻是商品的品質，從店裡出去的派，強調原料天然，連小朋友也可以吃。對於這份事業的最終願景，他表示，「我們會一步步展店，往海外發展，像是上海、新加坡等城市去開第二家店、第三家店。」從侯昌明的敘述中，我們似乎看到了一個甜品王國的雛形。