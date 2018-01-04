嚇到吃手手？六福村小馬咬幼童手指　家長急拍馬臉搶救

新竹縣六福村主題遊樂園的非洲餵食區昨(3)日發生一起意外事件，家長帶著1歲男童餵食小型馬時，幼童的小手突然被馬咬進嘴巴裡，家長急得不斷拍打馬臉，直到小馬鬆口；送醫後男童雖無大礙，但家長難以相信會有此遭遇，將驚魂記po上ptt八卦版，直呼：「真的很可怕，再也不敢帶小朋友來了。」

飽受驚嚇、又心疼幼兒慘遭馬咬的家長指出，「兒子在餵食馬的時候，馬突然抓狂，把我兒子整隻手咬進嘴吧，咬著不放，當下又不敢硬拉只能一直拍馬臉。」並指控意外發生後，園區的工作人員處理非常消極，起初只願意拿急救箱出來，非得等我堅持叫救護車才肯叫；幸好幼童的手指沒被咬斷，也沒傷到骨頭、神經，讓家長鬆了一口氣。



▲家長將愛子慘遭馬咬的驚魂意外事件po上網。（圖／翻攝自ptt）

六福村澄清說明，工作人員發現小男童受傷後，立即取醫藥箱並通知救護車及園區EMT-1第一線救護人員到場進行檢傷清創，待救護車抵達送醫都全程陪同，協助家屬處理後續醫療事宜；對於個性一向溫馴的小型馬為何突然咬人也感不解，目前先暫停遊客餵食動物活動，進一步調查原因後，再評估未來是否再開放小馬餵食。



▲許多網友認為餵食動物原本就有風險，需要特別小心。（圖／翻攝自六福村官網）

然而特別的是，版主po了這起「小馬咬幼童」事件，似乎未達「討拍」的聲援效果，網友們反而一面倒的指責家長不夠小心，未善盡照顧幼童之責，提到過去曾經有被馬咬斷手指的案例，更有不少人跳出來「挺馬」，讓家長覺得冤枉委屈。