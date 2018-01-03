美股盤後─S&P 500收盤首度站上2700關卡

費城半導體指數收高 22.16 點或 1.72% 至 1309.86。

S&P 500 指數收高 17.25 點或 0.64% 至 2713.06。

Nasdaq 指數收高 58.63 點或 0.84% 至 7065.53。

S&P 500 收盤首度站上 2700 點關卡。道瓊工業平均指數收高近 100 點，接近 25000 點大關。 道瓊工業平均指數收高 98.67 點或 0.40% 至 24922.68。

晶片股帶動科技股走高，推升美國股市週三上漲至歷史新高點。

分析師說，2017 年的趨勢於 2018 年持續。去年底，半導體股有部份獲利了結賣壓，現在大量資金重新回到該類股。

去年，半導體 ETF 大漲 36.5%，輕易勝過大盤，S&P 500 漲幅為 19.4%。

根據 the Register 網站的一份報告指出，英特爾晶片出現一項安全瑕疵。該報告說，Linux 與微軟的視窗作業系統必須大幅更新，才能解決問題。英特爾股價下跌逾 3.4%，但 AMD 股價則上漲。

投資人未在意川普總統所發有關北韓金正恩的推文。川普於週二在推文中寫道，他的核子按鈕較北韓領袖所控制的按鈕更大且更具有威力。

美國經濟數據強勁，亦提供了股市支撑。供應管理協會 (ISM) 公布 12 月製造業指數為 59.7，美國 11 月營建支出上升 0.8%。

聯準會 (Fed) 公布了 12 月會議記錄，顯示稅改法案促使央行調高了經濟預測。