能源盤後─伊朗動盪不安 油價飆升至3年新高

根據道瓊斯公司的數據，這是 WTI 和布侖特自 2014 年 12 月以來最高的收盤價。

紐約商品期貨交易所 (NYMEX) 2 月西德州中質原油期貨合約上漲 1.26 美元或 2.1%，報每桶 61.63 美元。 3 月布侖倫特原油期貨合約上漲 1.27 美元或 1.9%，收於 ICE 歐洲期貨交易所每桶 67.84 美元。

原油價格週三收盤時接近 3 年高點，因為反政府示威引發了伊朗的恐慌，人們擔心這個石油輸出國家組織 (OPEC) 第三大生產國原油產量可能受到影響。

反政府示威者上週在伊朗各城市走上街頭，對國家的經濟困境表示憤慨。由於擔心內亂可能導致伊朗出現原油供應中斷，導致 20 多人死亡的抗議活動重燃了全球石油市場的地緣政治風險溢價。

Schneider Electric 商品分析師 Robbie Fraser 表示：「本周伊朗的政治不確定性已經開始支持市場，因為抗議活動有望在持續。」「“雖然目前對石油供應沒有明顯的威脅，但目前的抗議運動會有多廣泛和深入還不清楚。」

他在報告中說：「最終，OPEC 第三大生產國的任何不穩定跡像都將至少提供一個短期的支撐，直到情況趨於解決。」

德國商業銀行分析師說，到目前為止，伊朗的抗議活動「對該國的石油生產或石油運輸沒有任何影響」。

但他們警告說，如果美國要對伊朗政權實施新的制裁，或者中止 2015 年制止伊朗核項目的國際協議，情況可能會改變。德國商業銀行分析師在周三的一份報告中寫道：「這證明油價有一定的風險溢價，儘管這應該已經足夠反映在目前的價格水平。」

最近幾個月石油價格一直在穩步攀升，這得益於整個中東（包括伊拉克）的地緣政治風險，以及全球庫存下降和 OPEC 繼續遏制生產的努力。

美國的原油產量不是 OPEC 主導的減產協議的一部分，至少抵消了一些 OPEC 為平衡市場的努力。

由於元旦假期，美國能源情報署 (EIA) 將在周四發布有關國內石油供應和生產的周報，比平時晚一天。美國石油協會 (API) 將於週三晚些時候公佈庫存數據。

S&P Global Platts 調查的分析師預計，截至 12 月 29 日當週，EIA 報告的原油庫存減少 570 萬桶，連續 5 週下滑。精煉油品供應量高出 130 萬桶，汽油預計上漲 200 萬桶。

原油價格週二出現一些小幅下行壓力，因為北海 Forties 油管系統完全恢復上線運轉。這條每天運輸 45 萬桶北海石油的油管，由於發現油管裂縫，在 12 月中旬關閉，造成供應緊張和價格上漲。

NYMEX 2 月汽油上漲 2%，至每加侖 1.797 美元。

儘管美國大部分地區氣溫持續低溫，加熱燃料期貨收盤上漲。2 月熱燃油繼週二上漲

0.5% 後再走升 1.4% 至每加侖 2.088 美元，而 2 月天然氣從盤中創下的 1 個月高位回落，收盤下跌 1.6% 每百萬英熱單位 3.008 美元。