提供房客名單給移民局 美連鎖摩鐵挨告

（中央社記者顏伶如波特蘭3日專電）連鎖式汽車旅館「六號摩鐵」（Motel 6）涉嫌在長達兩年的時間裡，在房客不知情之下，私自提供房客名單給美國移民暨海關執法局探員，被華盛頓州檢察官告上法院。

根據美國聯邦最高法院在2015年的裁決，警方如果沒有搜索票，旅館並無義務提供房客名單，但若旅館業者主動提供名單，則不在此限。2017年9月間，亞利桑那州鳳凰城發生當地兩家「六號摩鐵」每天都向移民單位通報住房名單，導致20名非法移民因此被捕的事件，成為全美媒體關注焦點。

創立於1962年，走平價路線的「六號摩鐵」在北美地區約有1200家連鎖汽車旅館，客房總數高達10萬5000間。