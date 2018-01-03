提供房客名單給移民局 美連鎖摩鐵挨告

（中央社記者顏伶如波特蘭3日專電）連鎖式汽車旅館「六號摩鐵」（Motel 6）涉嫌在長達兩年的時間裡，在房客不知情之下，私自提供房客名單給美國移民暨海關執法局探員，被華盛頓州檢察官告上法院。
根據美國聯邦最高法院在2015年的裁決，警方如果沒有搜索票，旅館並無義務提供房客名單，但若旅館業者主動提供名單，則不在此限。2017年9月間，亞利桑那州鳳凰城發生當地兩家「六號摩鐵」每天都向移民單位通報住房名單，導致20名非法移民因此被捕的事件，成為全美媒體關注焦點。
創立於1962年，走平價路線的「六號摩鐵」在北美地區約有1200家連鎖汽車旅館，客房總數高達10萬5000間。
華盛頓州州檢察官佛格森（Bob Ferguson）今天在記者會上宣布，今天早晨已向華盛頓州金恩郡（KingCounty）高等法院提告，指控「六號摩鐵」涉嫌違反消費者保護法（Consumer Protection Act），同時涉嫌以有欠公平、欺瞞手段做生意。
佛格森指出，根據調查，華盛頓州內的「六號摩鐵」在至少兩年的期間裡，主動將住宿房客名單提供給美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and CustomsEnforcement），但消費者卻毫不知情。「六號摩鐵」提供給移民局探員的資料包括房客姓名、出生年月日、房間號碼、車牌號碼以及其他身分證件的號碼。
佛格森表示，「六號摩鐵」坦承在華盛頓州內至少有六家連鎖旅館分店，曾經私下提供房客名單給美國移民暨海關執法局，結果導致至少六名房客因此被捕，並且遭到拘留。
他也表示，「六號摩鐵」以國籍做為是否鎖定某些消費者的指標，尤其針對拉丁裔族群的姓名，如此手段顯然涉嫌種族歧視，觸犯華州反歧視州法。
根據華州檢方調查，涉案的6家「六號摩鐵」連鎖旅館分店當中，其中4家私下透露給移民局探員的房客，累計人數就高達9151人，然而根據「六號摩鐵」所公告的消費者隱私保護規範，卻明文寫道對於消費者個人資料將予以絕對保護。
佛格森在記者會上說：「六號摩鐵必須為如此不當行為負起責任。」他表示，對於「六號摩鐵」觸犯消費者保護法的每個單獨案例，都將為每名消費者爭取2000美元民事賠償。
「六號摩鐵」今天下午發表聲明指出，早在去年9月間，便已對旗下連鎖旅館做出全面公告，禁止旅館主動提供每日住房名單給美國移民暨海關執法局，針對這起訴訟則將與華盛頓州檢察官辦公室全力配合。1070104