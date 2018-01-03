歐洲文化之都 法勒他及呂瓦登盛典可期

歐盟發布新聞稿指出，呂瓦登（Leeuwarden）及法勒他（Valletta）自今年1月1日接下「歐洲文化之都」（European Capitals of Culture）稱號，在未來一年時間，將舉辦一系列慶祝活動。1月14日開始，法勒他將舉行為期一周的開幕，為2018年度的文化盛典拉開序幕；呂瓦登也將自1月26日起加入慶祝行列。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾3日專電）歐盟今天表示，2018年「歐洲文化之都」分別為荷蘭的呂瓦登、馬爾他的首都法勒他，這兩座城市即將展開一系列慶祝活動，特別是以文化層面的表現來吸引遊客。

每年的歐洲文化之都活動，均能吸引眾人目光，法勒他今年以島嶼故事及航行為主題，呈現地中海觀點，推出包括140多個項目和400個活動。

呂瓦登則是以開放社區的概念，強化與歐洲社區連結，全年也會推出約800多個音樂，戲劇，園林藝術，歌劇和體育項目。

歐盟教育、文化、青年暨體育事務執委納瓦斯科斯（Tibor Navracsics）表示，歐洲文化之都藉文化為城市及經濟帶來持久效益，這在2018年更顯重要，因為今年是歐洲文化遺產年，各國宣傳文化遺產的項目，均有助於突顯文化在歐洲中的角色。

歐盟認為歐洲文化之都，不僅對城市和周邊地區的文化，且對社會和經濟均有長遠影響。這兩座城市自本月中旬展開一系列慶祝，除讓城市吸引更多遊客，更可藉由文化層面思考發展的機會。

「歐洲文化之都」是歐盟授予的榮譽稱號，自1985年以來，每年都有一或兩座城市獲頒，歐盟撥款協助文化之都展示具有象徵性的文化亮點、文化遺產和文化領域的創新，除有大批藝術家展出，更吸引大量觀光客到訪。1070104