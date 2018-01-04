台股盤前─美股創高、外資連5買台股 元月行情發燒

三大法人昨日同步買超，合計共 79.43 億元，其中外資買超 38.29 億元、投信買超 9.13 億元、自營商買超 32.01 億元；外資已連 5 買，累計 5 個交易日來買超達 288 億元。

台北股市昨 (3) 日在新台幣持續走升點燃資金行情的帶動下，終場加權指數上漲 90.84 點至 10801.57 點，順利站上 10800 點整數大關，成交值放大至 1399.72 億元，今 (4) 日開盤前，觀察到美股續創歷史新高，而台股價量齊揚，隨著外資期現貨均作多，多頭行情有望持續延燒。

從台指期淨部位來看，三大法人淨多單減少 94 口至 15496 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1211 口至 50931 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2272 口至 14416 口。法人認為，外資買超現貨且期貨淨多單維持在 5 萬口之上水準，外資籌碼面持續偏多。

美股方面，由於科技股走高，推升美國股市周三上漲至歷史新高點，道瓊工業平均指數收高 98.67 點或 0.40% 至 24922.68；Nasdaq 指數收高 58.63 點或 0.84% 至 7065.53；S&P500 指數收高 17.25 點或 0.64% 至 2713.06，是首度站上 2700 點關卡；費城半導體指數收高 22.16 點或 1.72% 至 1309.86。

被動元件龍頭國巨旗下電感廠奇力新昨日宣布，將以換股方式合併同業美磊，溢價近 16%，是台灣近十年來首樁電感廠合併案，合併後奇力新於全球電感市占率將首度站上雙位數，僅次 TDK、Murata 和 Taiyo 等三大日廠，目標 1-2 年內躋身前三大，並有望通吃蘋果、特斯拉和德儀等大廠訂單。

蘋果訂於台灣時間 2 日清晨約 6 時公布上季財報，市場預料將締造獲利新高佳績，同時，外界將首度得知十周年紀念機 iPhoneX 的銷售狀況；市調機構也指出，蘋果第 2 季可能推出第二代 iPhoneSE。

國際半導體產業協會 (SEMI) 昨發布去年全球半導體產值統計首度突破 4000 億美元，年增 20%，產值和增幅同創新高，SEMI 看好成長可延續至 2019 年，對半導體產業正面看待。

2018 年全球第一檔科技大秀 CES 消費性電子展將於下周登場，本屆亮點集中在「3A」，分別為 AI 人工智慧、ADAS 先進駕駛輔助系統和 AR/VR 擴增和虛擬實境。

整體來看，分析師指出加權指數昨日日 K 線以連 5 紅，且交易量突破均量，從台積電跳空上漲的態勢來看，可判斷外資有意拉抬指數向上，行情加溫可期。

惟須留意，由於一向是盤面領頭羊的蘋概股將密集公布 12 月營收，加上大立光和台積電將於 1 月中旬接續召開法說會，台股在進入 10800-10900 前波套牢區後，短線震盪恐加劇。