整頓後招聘2000名內容審核編輯 《今日頭條》：黨

《今日頭條》是一個通過 AI 技術，向用户推薦內容的綜合資訊平台，廣受歡迎。北京網信辦去年 12 月 29 日稱，《今日頭條》等手機客戶端「傳播色情低俗信息、存在嚴重導向問題，對網上輿論生態造成惡劣影響」。今日頭條母公司北京字節跳動科技有限公司，其後開始大規模打擊違規帳號行動，12 月 31 日單日禁言 1065 個帳號，3 天內共清理了 2500 多個平台違規帳號。

在大陸擁有近 2 億用戶的資訊平台《今日頭條》，上月底被當局嚴厲整頓及暫停更新，其後《今日頭條》表示會宣傳中共十九大精神，弘揚「新時代」主旋律。《今日頭條》昨 (3) 日宣布招聘 2000 名內容審核編輯，加強內容審核，並表明中共黨員優先錄取。

3 日起，《今日頭條》公開招聘大量編輯，加強內容審核。《今日頭條》副總編輯徐一龍表示，目前他們已有 4000 內容審核編輯，並會不斷增加，預計很快突破 1 萬人。

澎湃新聞網報導，《今日頭條》近日在天津招聘內容審核編輯，每天需審核約 1000 則內容，月薪約為 4000 至 6000 元 (人民幣，下同)(約 18200 至 27300 元新台幣)。該職位要求熱愛新聞，關心時事，具有良好的政治敏感度和鑑別力，要求本科及以上學歷，中共黨員優先。

另外，《今日頭條》亦在北京招聘國際化內容審核編輯，負責審核日語視頻是否存在暴力、色情、恐怖等不和諧內容，要求本科及以上學歷，月薪約 6000 至 12000 元 (約 27300 至 54600 元新台幣)。

《紐約時報》形容，《今日頭條》是利用人工智慧滿足中國網上用戶對新聞和娛樂的需求，從而成為世界上最有價值的初創公司之一。報導引述 24 歲的上海私人股本分析師林素安 (音) 說，她喜歡看中國歷史劇，以前往往要在網上到處搜索關於這些電視劇的文章，但《今日頭條》主動提供這些內容。

隨着平台內容的急速擴張，對於內容的審查要求也愈來愈高。《今日頭條》人工智能實驗室主任馬維英說，只有少數人觀看的影片不會被自動審查，一旦影片吸引到幾千名觀眾，系統就會啟動一種更複雜的算法，來檢查內容是否可接受。部分內容還會由人手檢查，作最後把關。

2017 年 6 月，《今日頭條》十幾個帳號被關閉，而在 12 月 29 日被網信辦約談整改後，《今日頭條》關閉了社會頻道，將「新時代」設為默許頻道。

「關閉社會頻道，對我們的影響是比較大的。但我們還是會根據有關部門的指導意見堅決執行。」《今日頭條》高級公關總監楊繼斌說﹕「我們也在反思，例如對於打擊標題黨、低俗內容，我們一直在持續，比同行採取的措施要更加嚴厲。但現在看來，力度不夠。」

對於《今日頭條》的整改，人民網昨刊發評論表示，既要聽其言，更要觀其行當。「事方應該以更大的決心和行動，從根本上改變不顧導向的所謂算法推薦，管理部門在關注，網民更有期待。」

香港《明報》報導，《今日頭條》是北京字節跳動科技有限公司開發的一款基於數據挖掘的推薦引擎產品，由中國互聯網創業者張一鳴於 2012 年 3 月創建，同年 8 月發布第一個版本。公司旗下擁有今日頭條、內涵段子、西瓜視訊、火山小視訊、抖音和悟空問答共 6 個手機應用程式。

目前，今日頭條坐擁超過 6 億的激活用戶、近 2 億日活用戶，「頭條號」創作者超過 120 萬，平均每日發放 50 萬則內容，每日用戶平均使用時數近 80 分鐘，創造超過 48 億次內容消費。今日頭條的合作媒體已覆蓋 31 個省 (區、市)，簽約超過 9000 家，其中傳統媒體及新聞網站逾千家。

大量使用《今日頭條》的自媒體，除了發表文章的廣告收入分成，還可依靠發布短片賺錢。張一鳴去年 11 月在公司創作者大會上稱，未來 1 年內，《今日頭條》計劃在平台上扶持 1000 個擁有 100 萬粉絲的帳號。