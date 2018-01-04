盤前小叮嚀／美股續創高　台股盤堅攻10882點前高

美國股市樂觀氣氛持續，今（ 2018 ）年第2個交易日依舊攀高再創紀錄，其中，標準普爾指數首度站上 2700 點，道瓊工業指數也逼近 25000 點大關。至於台北股市，昨（3）日開高走高，攻破 10800 點關卡，今（4）日將乘勝挑戰前波高點 10882 點。

新年開盤，全球股市充斥樂觀氣氛，在美國聯邦準備理事會（ Fed ）去年 12 月會議紀錄顯示將繼續支持漸進升息下，4大指數全面收高。道瓊工業指數終場上漲 98.67 點或 0.40% ，報 24922.68 點；那斯達克指數收高 58.63 點，漲幅 0.84% ，成為 7065.531 點；標準普爾 500 指數漲 17.25 點或 0.64% ，收在 2713.06 點，首次站上 2700 點大關收盤；費城半導體指數持續大漲 22.16點，漲幅達 1.72% 至 1309.86 點。

至於台北股市同樣氣勢如虹，昨日開高走高，終場收漲 90.84 點，成為 10801.57 點，收復 10800 點大關，成交值 1397.27 億元。近期台股市場氣氛趨於活絡，預料短期指數可望震盪盤堅，今日有機會挑戰前波高點 10882 點。

亞洲日本、南韓股市今日開盤，日經指數結束年假開紅盤，以大漲 466 點開出，漲幅 2% ；南韓股市開盤漲6點，漲幅 0.26% 。