自評不起眼石頭 陳葦綾努力讓人看見

靠著後天苦練，陳葦綾在2008年北京奧運一舉成名，當年拿下銅牌的她，去年才獲知被遞補成奧運金牌。她坦言：「這消息算是解救了我，因為里約奧運帶給我非常大的痛。」

陳葦綾父親過世得早，是靠著母親一手拉拔長大，她的身高僅150公分、體重才47公斤，看起來與菁英運動員似乎搭不上關係。剛開始接觸舉重時，很多教練也不看好她能撐起一片天，但她說：「因為我真的很喜歡這個運動，而且我想改變。」

（中央社記者龍柏安台北4日電）在接觸舉重這項運動之前，陳葦綾自認她人生的寫照，就像是一顆路邊不起眼的小石頭，但她希望用自己的故事讓所有人知道，就算只是顆小石頭，一樣能靠著努力去抓住機會。

里約奧運前1個月，陳葦綾因左肘韌帶撕裂，訓練抓到60公斤都很難，加上賽前大傷對她備戰心情也造成很大影響。她說：「如果不是肘傷，我相信里約奧運要拚前三不是問題。」

奧運前受傷，陳葦綾大可選擇放棄，但她決定咬牙苦撐，每天清晨5時到重量訓練室報到，練到8時再搭車到高雄長庚接受高壓氧治療。她獨自苦練的身影，被當時國家訓練中心執行長邱炳坤多次撞見。

邱炳坤說，自己像個習慣早起的「老人」，睡醒後就會在園區內散步巡視。他透露：「我每次都在5點50到6點多會晃到重量訓練室，每次都看到她一個人在訓練。」

有一次，邱炳坤實在忍不住，跑去問了陳葦綾為什麼這麼早起，陳葦綾回他：「因為我之後要去治療，我必須自己找時間做訓練。」

陳葦綾自律又充滿韌性的心理素質，讓邱炳坤留下深刻印象。他表示：「姑且不管陳葦綾說了些什麼，光是她這種精神就讓人感動，坦白說她沒有最好的條件，但是她有最好的拚戰精神。」

一邊治療一邊訓練，陳葦綾仍帶著傷勢站上了里約奧運，可惜她僅繳出抓舉81公斤、挺舉100公斤、總和181公斤，在12名參賽選手中排名第7，其中拿手挺舉前2次試舉都被裁判認定曲肘不算，靠著最後一舉驚險過關。事後她很難接受，自己這麼努力，為什麼會在最重要的比賽前夕受傷，這項打擊讓她心情盪到了谷底，久久走不出來。

里約奧運結束後不久，國際奧會針對過去的藥檢報告重新「翻盤」，陳葦綾得知有可能遞補為北京奧運金牌，心情就像洗三溫暖一樣。她承認：「這個好消息把我的壞情緒全部一掃而空，也讓我重新反思里約奧運結束後，我不該這麼消極悲觀，本來我連上台的機會都沒有，我很努力才能夠站上這個舞台，我覺得自己已經發揮了200%。」1070104